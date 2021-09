Video: Canelo Álvarez y Caleb Plant, a los golpes en conferencia de prensa

Para agregarle más show al ya montado, el pugilista mexicano 'Saúl Canelo' Álvarez y el estadounidense Caleb Plant protagonizaron una escandalosa pelea durante la conferencia de prensa realizada en Los Ángeles, California. Ambos se enfrentarán el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, en un promocionado combate.

Todo comenzó con un intercambio de palabras, hasta que Canelo fue a la ubicación de Plant. Cara a cara ambos, empezaron los empujones y Canelo esquivó un golpe de su oponente. Luego, el mexicano lanzó un puñetazo al cuerpo de Caleb, que quedó con un corte en su pómulo izquierdo, aunque luego el estadounidense justificó que fue producto de unos anteojos de una persona que fue empujada. "Él puede decirme lo que él quiera, pero que no diga nada de mi mamá. Él golpeó primero, así que por eso hice lo que hice", dijo para ESPN. "Perro que Ladra no muerde; yo no ladro pero muerdo".

La pelea del 6 de noviembre unificará los cinturones del peso supermedio para los pugilistas. Mucho en juego entre ambos. La previa, ya calentó motores.