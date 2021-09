Por fallas estructurales, la platea techada del Minella no podrá recibir público

La platea techada del estadio José María Minella permanecerá inhabilitada - de manera momentánea - para recibir espectadores como consecuencia de algunas fallas estructurales que se advirtieron en ese sector del principal escenario deportivo que tiene Mar del Plata.

La decisión se tomó a raíz de un informe que elaboró personal de bomberos, que cuenta con el aval de representantes de las fuerzas de seguridad, donde se exige que para habilitar la parte techada del "Mundialista" se presente un informe estructural con un detalle de su estado de situación.

A partir de ello, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR) tomó la decisión de inhabilitar el ingreso de público a la platea techada hasta tanto estén los resultados del estudio solicitado. "En este informe se recomienda que no ingrese público hasta que no esté el estudio estructural. Entonces, hicimos lo que corresponde y decidimos que hasta que no esté el estudio realizado, no se va a habilitar el ingreso de público a ese lugar", ratificó Andrés Macció, quien preside el área.

"Hoy tenemos que afrontar que hay que preparar un estudio, que es un trabajo importante porque hacer un cálculo estructural de un techo llevará su tiempo pero el estadio igual está operativo, se encuentra en buenas condiciones y la gente va a poder volver a la cancha a ver su equipo", dijo el funcionario, en declaraciones a 0223.

En este sentido, el hombre de Guillermo Montenegro precisó que el regreso del público en el Minella solamente quedará circunscripto a la platea descubierta y las dos populares, con lo que se estima que se podrán recibir hasta 14 y 15 mil personas, teniendo en cuenta el aforo que se determinó para la Superliga. El sector que por el momento permanece inhabilitado tiene una capacidad de 6500 espectadores.

Después de largos meses de restricciones por la pandemia del coronavirus, el anuncio por la vuelta del público a las canchas a partir del 1 de octubre había despertado fuerte expectativa en la hinchada de Aldosivi, dado que el conjunto portuario será el primero en albergar hinchas, ya que ese mismo viernes a las 19, recibirá a Unión de Santa Fe en la apertura de la 14° fecha de la Liga Profesional.

El público de Alvarado queda libre ese fin de semana, y tendrá que esperar al del 8 de octubre frente a Estudiantes de Buenos Aires, mientras que los hinchas "paperos" volverán a ver al equipo del pueblo el domingo 10 contra Juventud Unida de San Luis.