Suspenden la evaluación de impacto ambiental para buscar petróleo frente a la costa de Mar del Plata

El Gobierno nacional decidió este viernes suspender de manera momentánea la evaluación de impacto ambiental para que avance el proyecto de exporación petrolera que presentó Equinor en el bloque Can 100, el más grande de la cuenca Argentina Norte y que se encuentra a la altura de Mar del Plata.

La medida, que determinó la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya se oficializó a través de la resolución 16/2021 publicada en la última edición del Boletín Oficial.

"Suspéndase el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “campaña de adquisición sísmica offshore argentina; cuenca argentina norte (áreas can 108, can 100 y can 114)”, en trámite por ante ex-2020-11258246-apn-dnep#mha, hasta tanto se reciba respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia", determinaron las autoridades nacionales.

Para esta suspensión, fue clave las diferentes presentaciones que hicieron en el último tiempo las cámaras pesqueras donde alegaron "presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado" en el marco de lo que fue la audiencia pública a la que se convocó en julio a partir de la iniciativa que busca materializar Equinor a pocos kilómetros de la costa marplatense.

Después de los últimos planteos que hizo el sector pesquero, en la secretaría nacional reconocieron que se "requerirá la intervención de distintas áreas del organismo y la realización de informes por parte de otras carteras de gobierno" para analizar cada una de las exposiciones por lo que "resulta necesario contar un plazo más extenso y razonable para recabar la debida información".

"La extensión y complejidad de las cuestiones técnicas involucradas y la relevancia de los recursos naturales relacionados, requiere un análisis pormenorizado de los planteos incoados por parte de todas las áreas con competencia en la materia", afirmó el área que se encuentra dentro del ministerio que conduce Juan Cabandié.

A partir de ello "y con el fin de resguardar el interés público comprometido, deviene necesario suspender los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en curso", según se argumentó en la resolución.

La reciente determinación pone en stand by, por el momento, al proyecto privado y representa un duro revés para el impulso que había dado el mismo presidente Alberto Fernández hace poco más de una semana, cuando ratificó, al presentar su Ley de Hidrocarburos junto al ministro Martín Guzmán, la intención de buscar petróleo en la Costa Atlántica.

El bloque CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 kilómetros cuadrados y es el bloque más grande de la Cuenca Argentina Norte. Se ubica sobre el talud continental, principal corredor biológico del Mar Argentino. Equinor se asoció con Shell e YPF para la perforación de este bloque, que sería el primero de aguas profundas y ultra profundas en el Mar Argentino, en caso de obtener la autorización del Gobierno de Alberto Fernández.

Resolución completa