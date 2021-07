Qué dijeron los marplatenses en la audiencia por la exploración de petróleo frente a las costas de la ciudad

Hubo una importante presencia marplatense en la maratónica audiencia pública que se desarrolló este jueves para debatir sobre el posible avance de la exploración sísmica submarina en busca de hidrocarburos a pocos kilómetros de la costa de Mar del Plata.

Principalmente, en el debate al que convocó el Ministerio de Ambiente de la Nación, intervinieron empresarios pesqueros pero también hubo representantes del Clúster de Energía y otros referentes de la política local así como del ámbito científico.

La audiencia - que no tiene carácter vinculante - comenzó temprano, por la mañana, y se extiende hasta estas horas. Los primeros oradores fueron las autoridades gubernamentales, que luego dieron lugar en la exposición a los directivos de Equinor para ahondar en los detalles sobre los estudios de impacto ambiental así como otros detalles de la actividad que se busca llevar adelante.

Y en el tramo final, la audiencia dejó lugar para todas las personas y/o instituciones u organizaciones que deseaban hacer oír su voz, en el marco del proceso de participación ciudadana que se garantizó para esta instancia. Se inscribieron más de 500 personas para participar en el cónclave.

A continuación, un repaso por las principales intervenciones ligadas con la ciudad:

"No han sido claramente contemplados los inconvenientes que puedan ocurrir por la extracción de prospección sísmica"

Darío Sócrates, del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa), rechazó la posibilidad de exploración al remarcar que este accionar genera un ruido que impacta negativamente en las especies pesqueras que abundan en la zona del mar argentino. "El impacto depende de una gran cantidad de variables y no hemos visto, hasta acá, un estudio que analice el estado real de todas esas variables", señaló.

El empresario hizo énfasis en que "cualquier inconveniente que pueda ocurrir por la extracción de prospección sísmica debe ser claramente contemplado y hasta esta instancia, no ha sido considerado así". "Siempre se ha tomado demasiada consideración de las cuestiones ambientales para determinar las áreas marinas protegidas pero no nos parece que se haya tomado la misma evaluación para esta actividad", acusó.

"Las medidas de mitigación son pocas, no alcanzan a cubrir el impacto que va a cubrir la pesca, y tampoco vemos medidas de resarcimiento económico que deberían haberse contemplado en caso de que ocurran inconvenientes", reclamó el integrante de Intercámaras de la Industria Pesquera de Argentina.

Sócrates también lamentó que no se haya dado mayor lugar al sector pesquero "para participar de estas discusiones" a lo largo de los últimos meses con el fin de "plantear dudas y preocupaciones". "No hemos tenido respuesta en la mayoría de los casos. Siempre había argumentos para negar la posibilidad de discutir y opinar. Las respuestas formales no fueron más que un mail que va y un mail que viene", graficó.

"Necesitamos una foto real de los recursos"

Sebastián Agliano, de la Asociación de Embarcaciones de la Pesca Costera, manifestó una "honda preocupación" por el proyecto de búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino y reclamó que "haya claros sobre la tiniebla que hay en la información" suministrada por la empresa petrolera y el Gobierno.

"Tienen que tener en cuenta a los sectores productivos cuando trabajamos en el mismo lugar donde se van a realizar estas prospecciones. Nunca nos invitaron a participar y con ello incumplen algún aspecto de las medidas de impacto social, más alla del impacto ambiental", reconoció el empresario.

El referente de la flota local, que nuclea a alrededor de 40 empresas, aseguró que "no se hizo una identificación respecto de todos los actores que hay en el sector" pesquero y, en sintonía con Sócrates, acusó falta de respuestas a distintos planteos elevados antes de la audiencia. "Enviamos notas y la verdad que las pocas reuniones que tuvimos son meramentes informativas", lamentó.

"Necesitamos una foto del mar aquí y ahora, no una mera recopilación bibiliográfica de cómo estan los reucross y el impacto en un libro. Necesitamos estudios reales en el mar. Hace falta una foto real de los recursos", reiteró Agliano, quien concluyó: "El miedo está latente en el sector y esperamos que haya una consulta con los actores claves de la industria"

"Es un proyecto extractivista, colonialista y patriarcal"

Sol de la Torre fue la voz del Concejo Deliberante que dijo presente en la audiencia pública: la integrante del bloque de concejales del Frente de Todos se mostró "abiertamente en contra" de la iniciativa de exploración y extracción que busca materializar Equinor a 160 millas náuticas de la costa marplatense.

Para la edil, este proyecto "no hipoteca el futuro sino que hipoteca el presente" de las comunidades, las especies, los ambientes, y las economías regionales. "La industria naval, pesquera, turística y gastronómica dependen del trabajo que surge y dialoga con el frente costero", reflexionó, y apuntó: "Este es un proyecto extractivista, colonialista y patriarcal, diseñado y puesto en marcha en tiempos del cruel Mauricio Macri".

Además, la concejala dijo que "estas prácticas relativizan que los océanos son esenciales en la lucha contra el cambio de climático" y advirtió que "legitiman un modelo de producción que se resiste pero que está por peso propio en franca decadencia". "No podemos dejar avanzar este neoextractivismo y hay que velar por políticas públicas que reconozcan la crisis socioambiental que atraviesa a todo el mundo", abogó.

"Hay que sostener la actividad pesquera, el trabajo y el desarrollo social"

Daniel Flores, secretario general de la seccional local del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), compartió la preocupación por los estudios sísmicos en el mar argentino y pidió que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) intervenga en los estudios que "se deben realizar antes, durante y después" para evaluar el impacto de los artefactos de aire comprimido utilizados.

Tal como habían expuesto en diferentes comunicados las cámaras empresarias, el sindicalista recordó el antecedente del Golfo de San Jorge, donde se avanzó con un proceso de exploración similar en 2019. "Desde ese año hasta el 2011 desapareció la fauna y meró la cantidad de alimento para todo el sistema de la cuenca", puntualizó, y ratificó: "El ruido subacuático puede provocar lo mismo en Mar del Plata".

"El desarrollo sustentable se transformó en una coalición discursiva que permite que las cosas sigan sucediendo mientras el trasfondo es el mismo"

Agustina Iwan, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conciet), también se mostró en contra de la iniciativa petrolera y denunció un "hermetismo profundo" para evitar difundir los documentos y estudios de impacto ambiental.

La marplatense también consideró que la "construcción narrativa" de Equinor y de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pone en evidencia "discursos contradictorios", al entender que es "incoherente" apoyar la exploración sísmica y defender un modelo de extracción de hidrocarburos al tiempo que se brega por una lucha contra el cambio climático.

"El desarrollo sustentable se transformó en una coalición discursiva que permite que las cosas sigan sucediendo mientras el trasfondo es el mismo. Se tiñen con discursos y se autoproclaman progresistas de izquierda, y lo único que hacen al no actuar oportunamente hoy es hipotecar la base del sustento para la actual población y para el futuro de las generaciones venideras", sentenció la licenciada la licenciada en Ciencias Ambientales.

Para la integrante del Foro Costero local, los "neoextractivismos ponen en jaque a la democracia" porque "solo unos pocos lo deciden" y no se exige una consulta al Congreso de la Nación. "La renta esa fantasma y solo esos pocos que deciden son los que quieren hacer esta actividad. La explotación en el mar argentino no se puede llevar a cabo sin licencia social, es decir, sin el consentimiento previo, libre e informado de nuestra comunidad", remarcó.

"Es una sentencia de muerte para los habitantes del océano"

Juan Manuel Ballestero, buzo y paracaidista marplatense, dijo que si se autoriza la exploración de Equinor frente a las costas de Mar del Plata se va a dar lugar al "peor desastre medio ambiental en el mar argentino". "Esto es una sentencia de muerte para todos los animales, para nosotros mismos y el futuro de nuestros hijos y de la costa argentina", reflexionó.

"La falta de protección del Estado sobre este tipo de temas es inaudita. No soy un optimista pero sí creo mucho en la esperanza y la fe y espero que obviamente se replanteen esta decisión con los informes que dicen que es inaceptable una plataforma petrolera frente a la costa de Mar del Plata", dijo el ciudadano, quien insistió en la necesidad de "recapacitación" de las autoridades.

"Este proyecto es fundamental para demostrar la capacidad que tiene la Argentina de explotar este tipo de energía"

Marcelo Guiscardo, de QM Equipment, apoyó el plan petrolero y dijo que está "contento de que Equinor sea la compañía que trata de hacer esta exploración". "Si uno mira la cantidad de compañías extranjeras que se han mencionado acá, son las mejores y más grandes y con más experiencia en este tipo de trabajo", resaltó.

"Nuestra industria tiene muchos años. Y la realidad es que es una industria necesaria. Nos falta mucho como sociedad para no usar hidrocarburos. Este proyecto es fundamental para demostrar la capacidad que tiene la Argentina para explotar este tipo de energía", dijo el titular del Cluster de Energía Mar del Plata, que reúne a más de 50 empresas del sector.

El empresario, con más de 40 años en la industria petrolera, aseguró que "estas cosas realmente impulsan a la ciudad a aprender cosas nuevas". "El Puerto es multimodal. No es solo la pesca. Sabemos que es el pulmón de Mar del Plata pero también está la terminal de Contenedores, exportación y por qué el Puerto no puede ser el punto logístico de la prospección sísmica y de la explotación del mar argentino norte", planteó el hombre del Parque Industrial.

"La explotación de los recursos naturales en busca de hidrocarburos es obsoleta"

El abogado Cristian Gregorini advirtió por el impacto "perjudicial" de la exploración sísmica para la vida marina y la biodiversidad pero también puso énfasis en el "carácter absolutamente nocivo" que tendría para Mar del Plata, por la dependencia de las para desde el punto de vista y turístico. "La potencialidad destructiva es inimaginable", aseguró.

“No hay que poner en riesgo la biodiversidad y el mar por un poco de dinero, que tampoco se verá reflejado en forma significativa en la economía del país por si alguien piensa que el dinero puede llegar a ser más importante que la vida", aclaró el referente de la organización conocida como Escuela de Fiscales.

Para el marplatense, "El futuro de nuestro ecosistema no tiene precio" y pidió aceptar que "todo tarde y temprano se vuelve obsoleto". "Y la explotación de los recursos naturales en busca de hidrocarburos es obsoleta, tecnológicamente pero principalmente como idea. los derechos de los ciudadanos tienen que estar por encima de las multinacionales y de unos pocos", aseveró, y agregó: "Quiero un medio ambiente sano y limpio".

"Hay que hacer todo lo posible para detener el cambio climático"

Gustavo Huici, de Surfrider Argentina, puso reparos a la actividad offshore teniendo en cuenta que "las economías de las comunidades costeras vivimos del turismo y la pesca y dependemos de oceános sanos, con sus ecosistemas bien preservados".

"Un accidente en una plataforma petrolera escaparía al control humano y generaría consecuencias impredecibles para la biodiverisdad, el sustento de la ciudad y pondría en peligro muchas fuentes de trabajo", advirtió el representante de la organización.

El hombre de la ciudad citó las experiencias de Estados Unidos y Australia, donde han implementado políticas en los últimos daños que dan cuenta de un "cambio evidente hacia energías renovables". "Hay que hacer todo lo posible para detener el cambio climático y no se puede expandir peligrosamente la frontera de los combustibles fósiles", pidió.

Otros expositores

"Kanki" Alonso (vecino e integrante de la asamblea de Chapadmalal); Victor Ignacio Fernández Solórzano (creador de la plataforma "Hagamos Eco"); Maximiliano Giacomino (Eco Sustentable)