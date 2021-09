Talleres no se detiene y River lo acecha

La jornada de sábado tuvo partidos importantes y, así como el viernes Estudiantes dejó pasar su chance y hoy Lanús tampoco pudo con el colista Arsenal, Talleres y River continúan a paso firme y se perfilan como máximos candidatos a pelear la Liga Profesional. Al equipo del "Cacique" Medina no le pesa tener a los de Gallardo atrás y superaron con autoridad a Rosario Central por 4 a 1, mientras que el "millonario" no jugó bien, tuvo a Armani como figura, pero se asentó como escolta al vencer a Central Córdoba en Santiago del Estero por 3 a 1 y llega envalentonado al superclásico con Boca del próximo domingo en el Monumental.

Mateo Retegui fue el hombre de la tarde en Córdoba. El delantero convirtió dos goles. (Foto: Télam)

La "T" a paso firme

El arranque fue a toda orquesta del equipo cordobés que generó ocasiones de entrada y empezó a probar la resistencia de Jorge Broun. A los 17' llegó la apertura del marcador, cuando Nahuel Tenaglia recibió un centro y metió un cabezazo inatajable. El primer paso estaba dado, pero Talleres no sacó el pie del acelerador, siguió yendo para adelante, buscando y promediando la etapa, nuevamente con un envío desde el costado, fue Mateo Retegui el que apareció por el segundo palo para sentenciar de cabeza y estirar el marcador. El equipo del "Kily" González no podía reaccionar y el delantero que está a préstamo de Boca puso el 3 a 0 antes de ir al vestuario. Lo mejor que le pasó a Central, fue que en tiempo de descuento Marinelli marcó el descuento y dejó alguna emoción para el complemento.

Con ese envión, el "canalla" salió con otra postura y se hizo entretenido. Encima, Enzo Díaz se fue expulsado a los 8' y todo estaba a pedir de los rosarinos, que agarraron la pelota pero no podían entrarle a una defensa bien parada. Casi sin atacar, Talleres mostró su peligrosidad y estuvo más cerca del cuarto con un remate de Retegui al palo que Tenaglia no pudo aprovechar en el rebote. Pero en la siguiente, ganó Komar en el área, Broun tapó y Valoyes liquidó el partido para dejar más firme que nunca a la "T" en la cima de la tabla.

Síntesis

Talleres (4): Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Francis Mac Allister, Rodrigo Villagra y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Cambios: ST 29' Juan Ignacio Méndez y Michael Santos por Villagra y Retegui, 36' Mauro Ortiz por Auzqui y 45' Julián Malatini y Diego García por Mac Allister y Martino.

Rosario Central (1): Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Francesco Lo Celso y Luciano Ferreyra; Marco Ruben y Alan Marinelli. DT: Cristian González.

Cambios: ST 0' Lucas Martínez Dupuy y Gino Infantino por Zabala y L.Ferreyra, y 31' Lautaro Giaccone por Lo Celso.

Goles: PT 17' Tenaglia (T), 40' y 47' Retegui (T) y 49' Marinelli (RC); ST 23' Valoyes (T)

Incidencias: ST 8' expulsado Díaz (T).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: "Mario Kempes".

Sufriendo, River llega con todo al clásico

Fue un partidazo. Porque River, con su fisonomía habitual, trató de ser protagonista, pero Central Córdoba planteó un partido para recuperar y salir rápido para aprovechar los espacios. Entonces, fue abierto, entretenido, y estaba para cualquiera de los dos. Aunque pasando el cuarto de hora, los de Gallardo empezaron a ser más incisivos, ya no dieron muchas chances de correr al local y lastimaron con la sociedad de De La Cruz y Carrascal, con la movilidad y peligro de Julián Álvarez. Sin embargo, era equilibrado y no había demasiadas situaciones más allá de la emotividad. Hasta que a los 32', el hombre de la Selección aprovechó una salida arriesgada de Maciel, se la robó y asistió a Carrascal que definió y abrió el marcador. Ahí aceleró River para tratar de liquidarlo, no lo pudo hacer y avisó el local con un cabezazo de Giménez que se perdió cerca antes del descanso.

En el complemento, Central Córdoba salió como una tromba, presionó alto y no dejó jugar a River que apenas inquietó con algunas contras. Pero lo más importante pasaba en el área de Armani que se empezaba a convertir en figura. Una mano de Casco que obvió Penel ayudó al "millonario" que, enseguida, sacó una réplica que se diluía y el rebote le cayó a Álvarez que metió un remate formidable desde afuera del área que se colgó del ángulo izquierdo de Rigamonti. La sensación era que se había terminado el partido, pero Penel ahora sí cobró una mano de Angileri y Sequeira le puso más justicia y dramatismo a la noche. La jugada clave fue un mano a mano de Riaño que tapó de manera sensacional Armani, amortiguó, fue pidiendo permiso al palo, pegó en la base y volvió a las manos del arquero. Y cuando Central Córdoba iba e iba, un gran pase a Braian Romero terminó la historia. El exDefensa y Justicia quiso controlar y la pelota le rebotó, desconcertó al arquero y fue al fondo del arco para sellar un triunfo clave para River, para seguir cerca de Talleres y para llegar en alza al superclásico frente a Boca del domingo en el Monumental.

Síntesis

Central Córdoba (1): César Rigamonti; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Jesús Soraire, Cristian Vega y Juan Galeano; Alejandro Martínez; Milton Giménez y Leonardo Sequeira. DT: Sergio Rondina.

Cambios: ST 23' Pablo Argañaraz y Carlos Lattanzio por Martínez y Soraire, 30' Lucas Melano y Claudio Riaño por Giménez y Sequeira, y 35' Mateo Montenegro por Vega.

River (3): Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Jorge Carrascal; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 14' Braian Romero por Rollheiser, 23' Bruno Zuculini por Simón y 30' Agustín Palavecino por Carrascal.

Goles: 32' Carrascal (R): ST 16' Álvarez (R), 25' Sequeira (CC) de penal y 40' Romero (R).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: "Madre de Ciudades".