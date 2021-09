Reportan 19 nuevos casos de coronavirus y ninguna muerte en Mar del Plata

Mar del Plata sigue con una curva de casos de coronavirus en descenso y si bien no volvió a repetirse el hito de no registrar contagios como ocurrió este lunes, otra vez la cantidad de recuperados casi duplica a los infectados. Y para sumar un dato alentador, este miércoles no se registraron muertes.

En el último informe sanitario, se confirmaron 19 nuevos pacientes en tratamiento por Covid-19, de los cuales uno corresponde a un caso definido por criterio clínico epidemiológico y 18 a estudios laboratoriales realizados desde el 21 al 28 de septiembre.

Además, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa) informó que 36 personas están recuperadas y recibieron el alta por protocolo. De este modo, son 329 los pacientes en tratamiento activo. Por otro lado, el Sisa reportó este miércoles el Sisa no registró nuevos fallecimientos.

En cuanto a los pacientes en terapia intensiva, sólo hay una persona infectada con Covid-19 en camas críticas en la ciudad.