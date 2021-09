Círculo quiere sumar para no caer al fondo de la tabla

Los resultados no muestran la mejoría que ha experimentado Círculo en los últimos partidos, pero Lucas Baldino sabe que la única manera de encontrarlos, es seguir trabajando, ir por el mismo camino, al juego sumarle más eficacia y bajar el margen de error, porque lo termina pagando caro. A las 15, el conjunto de Otamendi visita a un poderoso como Cipolletti en "La Visera de Cemento" y no puede fallar si quiere traerse algo de Río Negro y no caer al fondo de la Zona A del Torneo Federal A.

El empate de Estudiantes de San Luis lo pone en un lugar de obligación a Círculo. Más allá que ser último o anteúltimo no modifica nada en lo estadístico, para la confianza y el ánimo es diferente. Un partido, a priori perdible, como visitante, después de la derrota en casa pone en una situación distinta al Papero que tiene que intentar sumar.

El entrenador tuvo una semana larga y hasta la última práctica tenía dos dudas en el once titular. Emiliano Rodríguez se recuperó y podría recuperar un lugar en la zaga, pero también pelea por ese puesto Juan Manuel Zarza, suplente en los últimos compromisos. El que irá al banco será Basterrechea. En mitad de cancha, Enzo Vértiz disputa una de las bandas con Matías Reali, uno de los puntos más altos que bajó el rendimiento en las anteriores presentaciones.

El resto, continuarán siendo los mismos. Lucio Chiappero; Bruno Vedda, Rodríguez o Zarza, Gabriel Charra y Lucas Sánchez; Vértiz o Reali, Ramiro Rodríguez, Sebastián Batista y Ever Ullúa; Enzo Astiz y Diego Martínez, serán los once de Baldino.

El encuentro, será el segundo que se juegue en "La Visera de Cemento" desde su reinaguración, tras sacar el césped sintético y volver al pasto natural.