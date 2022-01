Alvarado debuta en la temporada contra Sacachispas

Alvarado empieza a jugar la Primera Nacional 2022. Se realizó el sorteo para el Torneo "Malvinas Argentinas" que comenzará el fin de semana del 13 de febrero, y el debut del equipo marplatense en su tercera campaña en la máxima categoría del ascenso, será como local en el "José María Minella" recibiendo a Sacachispas, uno de los recientemente ascendidos.

Es insólito que un solo torneo tenga 37 equipos. Pero es lo que hay y, el primer cambio tiene que ver con el formato. La temporada anterior fueron dos zonas a ida y vuelta, y en esta oportunidad será todos contra todos, pero a un sola rueda, con un total de 36 fechas. Como decía Gastón Coyette en charla con 0223, "es más justo jugar contra todos. En la anterior edición había muchas diferencias entre una zona y otra". El ganador del torneo subirá a Primera División y habrá un reducido para conocer al segundo ascendido. También, habrá dos descensos a la categoría siguiente, ya sea Primera B Metropolitana o Federal A.

El "torito" hará su debut contra Sacachispas, que tendrá su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino. En su segundo partido, tendrá una dura visita a Instituto de Córdoba, uno de los equipos que mejor se está armando y que tiene en su plantel (hasta ahora) tres exAlvarado: Emanuel Bilbao, Roberto Bochi y Diego Becker.

Fixture Alvarado

1° fecha (13/2)

vs. Sacachispas (L)

2° fecha

vs. Instituto (Córdoba) (V)

3° fecha

vs. Agropecuario (L)

4° fecha

vs. Tristán Suárez (V)

5° fecha

vs. San Martín de Tucumán (L)

6° fecha

vs. Defensores de Belgrano (V)

7° fecha

vs. Brown de Adrogué (L)

8° fecha

vs. Chacarita (V)

9° fecha

vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn) (L)

10° fecha

vs. Atlético Rafaela (V)

11° fecha

vs. Santamarina (L)

12° fecha

vs. Estudiantes de Caseros (V)

13° fecha

vs. Atlanta (L)

14° fecha

vs. San Martín (San Juan) (V)

15° fecha

vs. Chaco For Ever (L)

16° fecha

vs. San Telmo (V)

17° fecha

vs. Gimnasia (Mendoza)

18° fecha

vs. All Boys (V)

19° fecha

vs. Güemes (SdE) (L)

20° fecha

vs. Deportivo Riestra (V)

21° fecha

vs. Belgrano (L)

22° fecha

vs. Villa Dálmine (V)

23° fecha

vs. Almirante Brown (L)

24° fecha

vs. Gimnasia (Jujuy) (V)

25° fecha

vs. Flandria (L)

26° fecha

vs. Temperley (V)

27° fecha

vs. Deportivo Morón (L)

28° fecha

vs. Deportivo Madryn (V)

29° fecha

vs. Estudiantes (Río IV) (L)

30° fecha

LIBRE

31° fecha

vs. Almagro (V)

32° fecha

vs. Nueva Chicago (L)

33° fecha

vs. Deportivo Maipú (V)

34° fecha

vs. Quilmes (L)

35° fecha

vs. Independiente Rivadavia (V)

36° fecha

vs. Ferro Carril Oeste (L)

37° fecha

vs. Mitre (SdE) (V)