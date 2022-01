María Becerra: “Mi objetivo para 2022 es que mis canciones sigan ayudando a la gente”

“¡Ansiosa!”. Así se describe María Becerra, la cantante más escuchada de la Argentina, horas antes de dar su primer show del año en Mar del Plata, este jueves en AtPARK, el festival musical del verano, en una entrevista exclusiva con 0223.

La artista llega a Mar del Plata con mucha expectativa, no sólo por la posibilidad de tocar frente al mar, sino porque está convencida de que 2022 será un gran año. Y eso que en 2021 la rompió. “Estoy trabajando mucho para que sea un gran año. Vamos a sacar un nuevo álbum, se viene gira por todo el país y Europa. Y estoy escribiendo mucho”, dice y afirma que uno de sus principales objetivos es que sus canciones “sigan empatizando y ayudando a la gente de la manera que sea”.

-¿Cómo te encuentra Mar del Plata y este show de verano?

-¡Ansiosa! Es el primer show del año, después de los 22 shows que hicimos en el Teatro Rivadavia y qué mejor que empezar el año con un show frente al mar y en una ciudad tan linda como Mar del Plata. También es mi primer show en la ciudad, así que estoy muy contenta de poder cruzarme por fin con toda la gente que me escribe desde ahí.

María Becerra habló de sus ganas de dar su primer show en Mar del Plata.

-Vienen de romper un remix increíble con Tiago, Nicki y Lit. Cuando escuchaste Entre Nosotros, ¿ya sabías que querías subirte a un remix o como surgió? ¿Sentís que hubiese sido lo mismo sin él?

-Entre Nosotros es una de mis canciones favoritas, desde que salió me encantó. La escuché muchísimo. Nunca pensé que iba a tener un remix y menos que iba a ser parte. Creo que cuando Tiago me invitó no sabía que me gustaba tanto la canción, y ni bien llegó la propuesta dije que sí. Fue como automática. Cuando me dijeron que también se sumaba Nicki me entusiasmé porque hacía mucho tiempo que nos debíamos hacer algo juntas. Los cuatro encaramos el remix desde nuestro punto de vista y desde el lugar que Entre Nosotros impactó en cada uno. Salió algo genial y por suerte a la gente le encantó. Lo recibieron muy bien.

Estoy muy feliz y agradecida de ser parte, es un honor estar en una canción con Tiago, Lit y Nicki, los quiero y respeto mucho.

-Hace poco comentaste en redes que este 2022 te lo comías en dos panes. ¿Cuál sería el logro al que esperás llegar este año, sabiendo que cerraste el año pasado en la cresta de la ola?

-Sí, le tengo mucha fe al 2022. El 22 es mi número por eso es tan importante para mí. No tengo un objetivo macro tan marcado, pero estoy trabajando mucho para que sea un gran año. Vamos a sacar un nuevo álbum, se viene gira por todo el país y Europa. Y estoy escribiendo mucho; uno de los objetivos es que mis canciones sigan empatizando y ayudando a la gente de la manera que sea.

"Le tengo mucha fe al 2022", dijo María Becerra.

-Una persona que te acompaña desde el Ep 222 es Big One. ¿Cómo es la conexión en el estudio hoy en día? ¿Es igual que al principio o fue evolucionando?

-Con el Big desde el minuto uno conectamos de una manera especial, nos entendimos siempre y cada uno supo aprovechar del otro lo mejor que tenía para ofrecer. Y si por supuesto fue evolucionando. Ya nos miramos y sabemos lo que queremos. A veces me pasa de pensar algo y llamarlo y ya al toque me entiende y al rato me manda el beat que cae espectacular con lo que yo tenía en mente, y viceversa. Hacemos un gran equipo.

-¿Que cambió en María antes y después de “High y High Remix”, y antes y después de “Que más pues”?

-Bueno justo estás mencionando tres momentos que fueron un punto de quiebre para mi carrera. Realmente fue un antes y un después en todo, la exposición, la llegada, me empezaron a escuchar de un montón de países. Se revolucionó todo y tuvimos que amoldarnos a nuestra nueva realidad para poder estar a la altura de las circunstancias. Fuimos creciendo profesional y exponencialmente junto a la música.

-¿Qué se siente ser la artista mujer Argentina más escuchada en el mundo?

-Un honor, estoy muy agradecida porque la gente me ha dado la oportunidad de que mi música sea parte de sus vidas. Pero no me vuelvo loca con eso. Trato de no pensarlo mucho, soy consciente, obvio, porque me sirve para ir superándome cada día más, pero trato de mantener los pies sobre la tierra y no dejarme llevar por los títulos.

María Becerra se mostró agradecida por ser la artista argentina más escuchada del mundo.

-De a poco fue formando una familia con “Los de la casa”. Incluso se hicieron todos un tatuaje. ¿Qué tan influyentes fueron en tu carrera?

-Muchísimo, primero es como decís, son como mi familia. Son todos mis amigos y los respeto y admiro muchísimo. Fueron muy importantes tanto en lo profesional como en lo personal. Es una relación que nos enriqueció a todos, nos ayudamos en la música, en nuestras vidas, nos aconsejamos, realmente los quiero mucho y agradezco tenerlos porque sin duda hoy no sería lo que soy sin ellos.