Flavio Azzaro habló tras discriminar a la comunidad Lgtbiq+: "No es un tema que me sensibilice"

Después de haber discutido con seguidores, y algunos famosos como Santi Maratea y Guido Záffora por su actuación durante la presentación de la noticia de un ataque feroz a un local inclusivo de la comunidad Lgtbiq+, el periodista Flavio Azzaro hizo un mea culpa al aire, y reconoció que se refirió al tema de forma despectiva.

“No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno. Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema del que entienda mucho. Soy un ignorante y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo”, expresó.

En medio de su descargo, el presentador sostuvo que continuará en los medios de comunicación por más que a algunos les pese. Sin embargo, admitió "haber actuado mal y ser homofóbico y machista, aunque prometió trabajar para cambiar".

“Es entendible que se hayan enojado. Le voy a meter más a estas cosas, porque no es un tema del que sepa y está mal. Lo que hice fue desde un lugar muy ignorante. No es un tema que me sensibilice. Hice un comentario muy porteño”, cerró.

Al aire de Crónica, Flavio Azzaro no tomó con seriedad un hecho contra la comunidad Lgtbiq+ y comenzó un debate fuera de lugar. Reiteradas veces su colega, Carolina Bisgarra, intentó hacerlo recapacitar sobre la gravedad de lo que estaban contando, pero él insistió.

“Quisieron quemar café Lgtbi+. Le tiraron un almohadón incendiado”, leyó la periodista. Azzaro se burló de las siglas de la comunidad y preguntó si él podía asistir al establecimiento: “¿Hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”. Bisgarra le aclaró que no era así y le remarcó que se estaba desviando de la información en cuestión.

“Bueno, ya está no pasó nada. La gente pregunta esas cosas. (...) Entrá a WhatsApp, ¿vos te creés que la gente está preguntando si pasó algo con el almohadón?”, cerró.