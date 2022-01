Murió el "Bocha" Flores, multicampeón y emblema de Estudiantes

Estudiantes perdió a otra de sus grandes glorias. Falleció Eduardo Raúl Flores, el "Bocha", a los 77 años luego de ser internado en los últimos días por una enfermedad pulmonar que se agravó y a la cual no pudo gambetear.

El "Bocha" era un embajador del club y lo seguirá siendo en el reino de los cielos. Un hombre que jamás se sacaba una remera, un pantalón o una campera con el escudo de Estudiantes y que caminaba metro a metro el Country o el Estadio en cada entrenamiento o partido que jugaba Estudiantes. No importaba si eran los juveniles o la primera. En los últimos tiempos siempre al lado de su gran socio en el Estudiantes multicampeón de Osvaldo Zubeldía, la "Bruja" Juan Ramón Verón. Siempre con anécdotas, consejos para los más jóvenes y transmitiendo el ADN "pincharrata".

Flores se formó en las juveniles de Estudiantes, debutó en 1962 y cuando llegó Zubeldía lo transformó en un pilar fundamental del equipo que rompió la hegemonía de los grandes al consagrase campeón Metropolitano en 1967 y luego obtener tres Libertadores, una Interamericana y la Copa del Mundo. Los que lo vieron jugar dicen que fue el mejor "10" de la historia de Estudiantes. Jugó 164 partidos en el Pincha y anotó 65 goles. Fue la gran figura en la única copa que Estudiantes ganó como local en 1969 ante Nacional de Montevideo.

Solo estuvo fuera del club dos años cuando jugó en el Nancy de Francia. Después regresó para no irse nunca más. Fue entrenador, formador en juveniles y descubridor de talentos, entre ellos el Tecla Ernesto Farías. Siempre se dijo que tenía un gran ojo para ver jugadores y traerlos al club. Alguna vez contó: "Para mí Estudiantes es la vida. Me crié ahí. Desde los 12 años que estoy en el club. Es verdaderamente mi segunda casa, salgo de mi casa y me voy al country o al estadio, siempre mi vida transcurrió así".

Así era el "Bocha". Simple, sencillo, humilde, simpático y con una sonrisa a flor de piel. Fue parte de la inauguración del nuevo estadio cuando con algunos compañeros pisó el verde césped y levantaron para una tremenda emoción la Copa del Mundo. El Club dio la noticia en sus redes sociales y el plantel junto al cuerpo técnico se reunieron en el círculo central previo al segundo turno de la tarde, donde hizo un minuto de silencio que terminó con aplausos.