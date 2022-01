Apareció el joven que era intensamente buscado por su familia: estaba durmiendo en su habitación

Alex Dario Acardo, el joven de 21 años que era intensamente buscado desde el martes, retornó al hogar familiar por sus propios medios.

De acuerdo a lao informado por fuentes oficiales, la madre del joven encontró a Acardo durmiendo en su habitación, por lo que dio aviso a la comisaria correspondiente para pone fin a la averiguación de paradero que se llevaba adelante.

El martes 25 de enero el joven discutió con su madre porque esta le recriminó que no estaba tomando la medicación. Horas, Alex se fue de la vivienda y no volvió a comunicarse. La mujer lo fue a buscar a la Plaza Colón y tras descubrir que no estaba en el lugar, denunció la desaparición en la comisaría. Finalmente, el joven retornó por sus propios medios al domicilio