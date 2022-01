Agua: advierten que la capacidad operativa está "al máximo" y piden extremar el cuidado

Frente a la ola de calor que se pronostica en Mar del Plata hasta el próximo jueves, inclusive, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) pidió a marplatenses y turistas que extremen el cuidado del agua potable en estos días de temporada estival.





“Estamos trabajando con nuestra capacidad operativa al máximo, a fin de atender las demandas de la comunidad”, reconocieron en la empresa estatal que dirige Carlos Katz, a través de un comunicado.

Desde la firma piden que haya "responsabilidad en el consumo" en esta semana y que se priorice el uso del recurso principalmente para "actividades esenciales, como hidratación, higiene y alimentación". "Hay que evitar acciones que puedan provocar derroche", instaron.

Recomendaciones a tener en cuenta para transitar estos días de calor agobiante. Foto: Prensa Osse.

“El aumento de la temperatura trae como consecuencia, casi inmediata, un incremento en el consumo de agua. Por lo tanto, es imprescindible que entre todos evitemos los excesos en forma solidaria para prevenir inconvenientes con el suministro en algunos sectores de la ciudad”, expresaron en Osse.

Entre otras recomendaciones puntuales, la empresa que se encarga de suministrar el servicio de agua sugirió "realizar duchas cortas; no lavar autos, patios ni veredas; no regar y, sobre todo, no llenar ni cambiar el agua de las piletas".



Ante cualquier duda, el Centro de Atención al Usuario permanece disponible durante las 24 horas, por lo que las personas se pueden comunicar al teléfono 0810-666-2424 o por Whatsapp al 2236-948900.