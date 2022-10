El fútbol marplatense define cómo se jugarán los play offs

El torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fútbol contará hoy con la última fecha de la segunda fase de las zonas Campeonato y Reválida, y se definirá el cuadro final de play offs.

En la Campeonato, Deportivo Norte (25 puntos) y Kimberley (24) intentarán mantenerse en el primero y segundo puesto para clasificar directo a cuartos de final. Al conjunto "aurinegro", que visitará a Boca Juniors, le alcanzará con un empate. Mientras que el "Dragón" deberá ganar para no depender de lo que suceda en cancha de Atletico Mar del Plata, donde el local "Decano" (22) recibirá a Círculo Deportivo (23).

Estos equipos sueñan con meterse en los cuartos directamente. Para el "Papero", lo logrará ganando su partido, y que Norte pierda o que Kimberley empate. Para Atlético, obligado a ganar y esperar que pierda Deportivo Norte, o que empate el equipo de Gustavo Noto.

Lo otro relevante de la zona pasa por el fondo. Cuatro equipos para dos lugares de continuidad, y dos de eliminación. Banfield (12 puntos) y San Lorenzo (11) jugarán una gran final. Once Unidos (11) visitará a Urquiza; y Nación (10) recibe a River, obligado a ganar.

En la zona Reválida, ya están clasificados Argentinos del Sud (28) y Libertad (23). Por el segundo y tercer puesto, clasificatorio a un duelo de eliminación directa el próximo miércoles, pugnan Peñarol (22) que enfrenta a San Isidro y Cadetes (20), que recibe a Talleres. Tanto el "Milrayitas" como el club de calle San Juan tienen ventaja deportiva sobre Alvarado (20). Racing (18) y Juventud Unida de Batán (17) se enfrentan entre sí, y buscan el triunfo para luego esperar el traspié de los de arriba.

Una fecha final atrapante, en un formato muy interesante y que propone estas chances.

Los partidos de hoy

Zona Campeonato

En At. Mar del Plata: Atlético Mar del Plata vs. Círculo Deportivo

En River: General Urquiza vs. Once Unidos

En Banfield: Banfield vs. San Lorenzo

En Kimberley: Kimberley vs. Quilmes

En Boca: Boca Juniors vs. Deportivo Norte

En Independiente: Independiente vs. San José

En Nación: Nación vs. River Plate

Zona Reválida

En Peñarol: Peñarol vs. San Isidro

En Deportivo Norte: El Cañón vs. Chapadmalal

En Talleres: Argentinos del Sud vs. Alvarado

En San Lorenzo: Cadetes vs. Talleres

En Al Ver Verás: Racing vs. Juventud Unida

Libre: Libertad

Al Ver Verás gana sus puntos ante el desafiliado Mitre

Posiciones

Zona Campeonato

Deportivo Norte…25 puntos

Kimberley…24

Círculo Deportivo…23

Atlético Mar del Plata…22

Independiente…18

General Urquiza…17

River…15

Boca…15

Quilmes…13

Banfield…12

San José…12

San Lorenzo…11

Once Unidos…11

Nación…10

*En negrita, ya clasificados:

Zona Reválida

Argentinos del Sud…28 puntos

Libertad…23

Peñarol…22

Cadetes 20

Alvarado…20

Racing…18

Juventud Unida…17

San Isidro…13

Talleres…12

El Cañón…10

Al Ver Verás…7

Chapadmalal…4

General Mitre…1*