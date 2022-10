San José y Banfield, por penales, bajaron a dos candidatos

El fútbol marplatense tiene estas cosas. Muchas veces criticados, no tantas bien jugado, pero con un formato que llena de emociones y que termina haciendo un certamen parejo y atractivo en el que es difícil encontrar claros candidatos. Y el Torneo "Roberto Crespo" lo demostró una vez más, porque de los que asomaban con serias posibilidades de campeonar, sólo quedó Kimberley. Después de la eliminación de Atlético Mar del Plata a manos de Nación, este domingo en los choques que completaron el cuadro de semifinales, el mejor equipo de la Zona Campeonato, Deportivo Norte, chocó contra una muralla llamada Jonathan Tulis y fue eliminado en los penales por San José. Círculo Deportivo, el tercero en la Zona, también sucumbió por la misma vía ante Banfield, en una interminable definición en Otamendi.

En la mañana de la Autovía 2, Norte aparecía como favorito ante un San José que venía de eliminar a General Urquiza y llegaba motivado. El equipo de Leonardo D'Urso no pudo imponer su juego, le costó llegar al arco de Tulis y sufrió con contras de lo de David Mariscal que estuvieron más cerca de ganarlo. Por eso, tuvieron que ir a los penales y nadie contaba con una actuación descomunal de Jonathan Tulis. Al arquero de San José le hicieron el primero, pero después atajó ¡cuatro penales seguidos! para desatar el festejo del "rojinegro" que se impuso 2 a 1 con los goles de Facundo Machado y Victor Gorrasi (erraron el propio Tulis y Jerez, y Balabui le tapó el remate a Cayuman). El único del local lo convirtió Leonardo Fredes, mientras que el arquero detuvo consecutivamente los disparos de Vega, Rinaldi, Vallejos y Di Martino. Ahora, el "Sanjo" irá en un duelo que promete frente a Nación, con ventaja de localía (serán dos partidos y cierran en el "Mario Della Torre) para el "bicho azul".

A la tarde, en Otamendi, Círculo quería aprovechar la ventaja de localía ante Banfield. Los dos llegaron de diferente manera a esta instancia, mientras los de Alejandroff habían goleado 4 a 0 a Libertad,el equipo de Nicolletti transpiró y eliminó por penales a River. Y el encuentro, como casi siempre en playoffs, fue parejo, no hubo muchas situaciones y el desarrollo fue estirando la definición a los doce pasos. Ahí llegó todo el dramatismo, porque hubo muchos errados y terminaron pateando los once jugadores de cada equipo. Sebastián Nieto hizo todo para ser el "héroe" del "papero" atajando tres penales en la serie de 5, incluso el último que daba el pase al "taladro". Pero en el uno y uno venían palo y palo, en el medio erró Nivollet y lo mismo hizo Brosso, hasta que en la última ejecución, cuando iba a comenzar nuevamente la ronda, Dimare desvió su remate y Salvini no perdonó para que el triunfo sea para los del Bosque Peralta Ramos, que ahora irán ante Kimberley.

La próxima semana se jugarán los choques de ida de las semifinales, y resta saber cómo será, porque los dos equipos que tienen que hacer de local juegan en la misma cancha. Banfield, obviamente, tendrá prioridad para usar su escenario contra Kimberley, mientras que San José, que hizo toda la temporada de local allí, deberá alquilar otra cancha para el primer partido ante Nación.