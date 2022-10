Perelló: "Confiamos en que habrá un veredicto justo"

A las 8.32, Analía Schwartz ingresó a Tribunales acompañada por su abogada, Patricia Perelló, para enfrentar el segundo juicio en su contra en el que se busca dilucidar si la docente de música abusó o no de alumnos del jardín del colegio Gianelli.

"Es atípico, en todos los años que tengo de profesión es la primera vez que vengo a un segundo juicio, luego de que en el primero la persona salió absuelta por unanimidad, después de 70 días de debate y con un procedimiento impecable", le dijo a 0223 Perelló antes de subir al tribunal.

La abogada penalista cuestionó la decisión de la Cámara de Casación de anular el primer juicio y remarcó que buscó "dejar conformes a todos". "Hay mucha demagogia judicial. Los jueces de Casación hicieron una solución ecléctica: no la condenamos pero dejamos conformes a todos, a los padres que reclamaban llorando y a la docente que ellos saben que es inocente, saben que el juicio estuvo bien hecho", señaló.

La letrada consideró que tienen la "tranquilidad" de enfrentar este segundo juicio con la verdad. "Y la verdad es que los hechos no ocurrieron. Cualquiera que conoce la dinámica de un jardín y conoce el jardín del colegio Gianelli sabe que es imposible", apuntó.

Perelló destacó que la situación es muy dolorosa para Analía Schwartz que debe sentarse por segunda en vez a enfrentar el juicio. "El banquillo es una pena y tener que pasar dos veces por la misma pena siendo inocente es tremendo", insistió.

Más allá de lo inusual de la situación, Perelló confió que el tribunal dará "un veredicto justo" que, a su entender, será la confirmación de que los hechos de abuso sexual denunciados "no sucedieron".

"Estamos hablando de un colegio de mil alumnos, donde denuncian 30, y de esos 30 muchos dicen que no pasó, otros no declaran y otros no dicen nada. Muy pocos chicos dicen cosas que no coinciden entre ellos. Francamente es imposible que pasaran en el jardín", relató.

La abogada hizo hincapié en la importancia del trabajo de los peritos en un caso como este señaló que en el primer juicio la perito a cargo de hacer hablar a los chicos en la Cámara Gesell no tuvo la aptitud necesaria. "Las cámaras gesell son las mismas y la perito es la misma. Van a venir otras peritos para echar luz a la situación", dijo.