Quilmes fue de menor a mayor y sumó el segundo triunfo al hilo

El "cervecero" no se cayó en la desventaja y levantó un partido importante que da confianza para lo que viene. (Fotos: Diego Berrutti)

Al revés de lo que pasó el domingo contra Pico, esta vez Quilmes mostró su mejor cara en el complemento, levantó una desventaja de 18 puntos y se quedó con una importante victoria frente a Deportivo Viedma por 75 a 72, para tener récord de 2-0 en el inicio de la Liga Argentina de Básquetbol. El "tricolor", que se mudó al Polideportivo "Islas Malvinas", volvió a tener como mejor hombre a Ezequiel Dupuy, goleador con 22 puntos, un buen trabajo de Junior Cequeira en la conducción, aportando 15 unidades y Tomás Nally en la pintura con 17 y 8 rebotes. El máximo anotador fue Eidintas en la visita, con 27.

Cuando no se juega bien, lo importante es ganar. Y Quilmes no tuvo una buena noche en el juego ni en los porcentajes, pero terminó festejando un triunfo que es valioso. Eso que el arranque le fue esquivo, porque los dos empezaron erráticos, ofreciendo un pobre espectáculo que se fue soltando en la segunda mitad del cuarto inicial, con algo más de gol y un equipo visitante con mayor claridad tanto para atacar ocmo para defender. Entonces, no sorprendió que se fuera arriba 24 a 17.

Más allá de los cambios y los retos de Luis Fernández, el segundo chico transcurrió por los mismos carriles, el "cervecero" de alto goleo frente a Pico Football Club estaba desconocido, parecía no estar cómodo en el Polideportivo, y Deportivo Viedma lo aprovechó para tomar una ventaja mayor que rondó siempre en los dos dígitos y se fueron al vestuario con una luz de 12: 28-40.

Sin jugar bien, pero sabiendo que lo importante era acortar la distancia, el "tricolor" salió con otro ímpetu al tercer cuarto, empujó (cometió muchas faltas) y pudo ir metiéndose de a poco en partido. Cequeira estuvo más certero en la conducción y anotó, Dupuy era la carta de gol y Nally, condicionado por las infracciones, siguió lastimando en la pintura y dando pelea en los rebotes. Casi sin pensarlo, el local entró al cuarto final apenas 5 puntos abajo: 53-58.

Los 10 minutos finales ya fue otra cosa. Más parejo, con los dos con posibilidades, el nivel de básquet no fue bueno pero tuvo mayor emoción. Deporivo Viedma aguantaba los embates y Quilmes no encontraba la manera de igualar el juego para llevarlo a un final cerrado. La salida por faltas de Cequeira y Nally parecía terminar con las ilusiones marplatenses, pero el equipo se brindó para reemplazarlos, la gente aportó su cuota para pasar al frente y cuidar el resultado, sufriendo hasta el final por un último triple que fue devuelto por el aro y desató el festejo adentro y afuera de un Quilmes que consiguió lo que quería, ganar los dos en casa en el arranque de la temporada.

Síntesis

Quilmes (75): Luis Cequeira 15 (x), Ezequiel Dupuy 22, Gregorio Eseverri 4, Agustín Ecker 5 y Tomás Nally 17 (x) (FI); Jerónimo Barrionuevo 4, Luciano Ravera 8, Genaro Calcaterra 0 y Francisco Arraiz 0. DT: Luis Fernández Cassarini.

Deportivo Viedma (72): Mariano Marina 9, Matías Eidintas 27, Bernardo Ossela 4, Lucas González 3 (x) y Maximiliano Tabieres 12 (x) (FI); Santiago Locher 0, Martin Fagotti 8, Fermín Thygesen 9 y Ramiro Méndez 0. DT: Guillermo Bogliacino.

Parciales: 17-24, 28-40 y 53-58.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas.