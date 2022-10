Dura respuesta de Pasteleros por el aireado reclamo de Uthgra por “Manolo”

Desde el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (StarpyH) de Mar del Plata realizaron duras críticas a las aireadas protestas protagonizadas por la Uthgra local, que había denunciado un incorrecto encuadramiento laboral de los empleados de “Manolo”.

Durante el fin de semana extralargo del 12 de Octubre, sorprendió el escrache del sindicato de gastronómicos en las puertas de la reconocida churrería marplatense, con su dirigencia denunciando que existía una “práctica desleal” que se mantenía desde hace 4 décadas.

Este miércoles el secretario general StarpyH, Carlos Vaquero, se refirió al pedido del gremio que conduce Pablo Santín, que exige que los trabajadores que así lo quieran, pueden abandonar su afiliación a Pasteleros y sean reencuadrados en ese gremio.

“Hay una equivocación por parte de Gastronómicos porque Manolo es firmante del convenio colectivo de trabajo de Pizzeros, tenemos delegados en todos los locales y hay compañeros de Manolo que son paritarios. La actividad principal es churrería, pizzería, servicios rápidos pero no restaurante”, señaló.

En ese marco, el dirigente remarcó que “hace 40 años que estoy en el gremialismo, conozco bien, fui secretario general de la CGT y nuestro gremio tiene valores. Conocemos el camino democrático para dirimir estos temas. El Ministerio de Trabajo es quien decide ante estas cuestiones y nosotros respetamos eso”, dijo.

En esa línea agregó que “jamás tuvimos este tipo de movidas de otro gremio ni las acusaciones que nos han hecho en los medios. Nosotros discutimos donde corresponde y es el ministerio de Trabajo”.

“Si este gremio pide un encuadramiento no hay problema que lo haga pero debe hacerlo en el ministerio de Trabajo. Nosotros no nos metemos en otros gremios que no tienen nada que ver con nuestra actividad. No corresponde. Estas son maneras que no entendemos. Si entendemos que son nuevos en el gremialismo pero claramente eso le hace mal al movimiento obrero”, evaluó Vaquero.

Finalmente, el representante de los pasteleros expresó que “ellos van por la vía de las manifestaciones y las declaraciones que son hirientes pero nosotros estamos del lado del diálogo y el respeto. Somos un gremio serio, que ganó un respeto dentro de la ciudad y queremos seguir de la misma manera”, concluyó.