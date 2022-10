San José gritó campeón en la Copa Federal y avanzó a la fase final

San José sigue haciendo historia. Si bien el camino que habían transitado indicaban que eran favoritas, las finales son especiales y tienen condimentos que muchas veces están exentos de lo futbolístico. Pero así como en un principio fueron factores que condicionaron, con el correr de los minutos terminaron siendo los pilares en los que el equipo se apoyó para poder festejar. Las dirigidas por Sol Pérez Guerra cayeron 1 a 0 en la final de vuelta de la Región Pampeana Sur de la Copa Federal Femenina ante All Boys de La Pampa, pero con el 3 a 1 de la ida, terminaron levantando el trofeo ante todas las familias, amigos y chicas de inferiores que las fueron a alentar a la cancha de River.

El “Juan José Carnevale” se visitó de fiesta desde temprano con la llegada de las familias, jugadoras de inferiores y dirigentes que revistieron la cancha principal con banderas y globos rojos y negros. El alambrado que da a la calle Tierra del Fuego también se vistió para la ocasión con banderas a tono para que el equipo fuera más local que nunca.

El 3 a 1 de la ida, que por el trámite en general había sido corto, indicaba que All Boys iba a salir con todo en búsqueda de un gol que las metiera de nuevo en la serie. Y así fue. Con viento a favor durante el primer tiempo, las dirigidas por Marcela Castro recostaron sus ataques por derecha para la velocidad de Luna Laoz que se tiraba a las espaldas de Elisa Albornoz. El pelotazo largo era el recurso, las mediocampistas no retenían la pelota y el juego de volvió totalmente vertical y acelerado. Las locales no podían imponer su juego ni su ritmo debido a ese desgaste físico que hacían las pampeanas y por las condiciones climáticas adversas.

El partido fue durísimo y las condiciones climáticas también tuvieron su injerencia. (Fotos: Andrea Cepeda)

Sin embargo, Tiana Novilla no pasaba grandes sobresaltos en el arco. Entendiendo la situación, San José se puso el overol y trabajó más de la cuenta. Giuliana Moyano quedaba muy alejada del equipo por el retroceso de Ayelén Sánchez para hacerse con la pelota y el traslado no era una opción. Estefanía Araujo, que arrancó por izquierda, no encontraba socias ya que Albornoz tenía que quedarse para marcar a Laoz y Jimena Fasinato acompañaba a Saian Novilla, de gran partido, en el centro para equilibrar las cosas. A los 28' llegó la apertura del marcador y la serie quedaba ajustada. Después de dos pelotas detenidas donde All Boys había ganado, Pablo López cobró una falta que solo él vio, Camila Roas ejecutó y Yanina Kowalczuk, dentro del área chica, sólotuvo que empujarla para poner el 1 a 0 y achicar la diferencia en la serie. El golpe se sintió pero lejos de ponerse nerviosas, San José siguió intentando con sus recursos. Cerca del final de la primera etapa, las “Auriazules” tuvieron un mano a mano clarísimo en los pies de Anahí Boigues pero la “nueve” definió muy desviado.

En el complemento la historia cambió radicalmente. Sol Pérez Guerra mandó a la cancha a Ludmila Acosta por Eliana Di Clemente y equilibró el medio. Con el viento a su favor y con algo de lluvia que fue intermitente durante todo el encuentro, San José salió a buscar el empate y a desplegar su estilo. De a poco, Sánchez y Fasinato se fueron encontrando para levantar al público que nunca dejó de cantar. Y cuando ellas dos se encontraban, Moyano sonreía porque sabía que una le iba a quedar. La primera fue de tiro libre, tras una falta que le cometieron a ella misma pero el remate fue bien despejado por la arquera Camila Constantino. A los pocos minutos, otra vez la delantera miramarense se vio mano a mano con la “uno”, definió de media vuelta y la pampeana, que había salido rápido, le ahogó el grito a la goleadora.

Familiares, amigos, chicas de inferiores. San José estuvo muy bien acompañado en cancha de River. (Foto: Andrea Cepeda)

Promediando la segunda parte, las marplatenses eran superiores y merecían algo más. Pero la historia seguía abierta. Sin poder llegar con claridad, All Boys empezó a tirar pelotazos al área donde Eugenia Abascal, otro de los puntos altos, se encargó de despejar junto con Micaela Oroño. Para preservar la situación, Luciana Castro ingresó para ocupar el carril izquierdo de la defensa. Cada vez faltaba menos pero los minutos era más largos. Y cuando pasa eso, Sánchez, que tiene la picardía y técnica de una jugadora que sabe esconder la pelota debajo de la suela, apareció en su máximo esplendor. Tal es así que fue a ella que le cometieron una infracción en campo propio y a partir de allí el partido se empezó a calentar. Aún con ella en el suelo, se armó tumulto en tres cuartos de cancha y Moyano recibió un golpe en el rostro sin pelota que derivó en la expulsión de la autora del gol de la visita.

El tramo final fue solamente para que el juez de Ayacucho cumpliera con el tiempo reglamentario. Ahí fue cuando se abrió el portón de una de las esquinas de la cancha y se dio el ingreso de un sinfín de personas vestidas con la camiseta de San José a festejar, abrazarse y gritar junto con las jugadoras.

El festejo de las chicas de San José en la cancha. Un título que vale mucho y que las pondrá cara a cara con las mejores del país. (Foto: Andrea Cepeda)

De esta forma, la institución de la calle España, que había ganado todos los partidos jugados hasta ese momento, cayó por la mínima pero el 3 a 2 global le dio el título en la Región Pampeana Sur y el boleto a jugar la Fase Nacional organizada por la Asociación de Fútbol Argentino donde esperan clubes de la talla de Boca, UAI Urquiza, Racing y River, entre otros.

Síntesis

San José (0): Tiana Novilla; Micaela Cainero, Micaela Oroño, Eugenia Abascal y Elisa Albornoz; Eliana Di Clemente, Saian Novilla, Jimena Fasinato y Estefanía Araujo; Ayelén Sánchez y Giuliana Moyano. DT: Sol Pérez Guerra

Cambios: Luciana Castro por Di Clemente y Ludmila Acosta por Albornoz.

All Boys (La Pampa) (1): Camila Costantino; Camila Rojas, Yanina Kowalczuk, Marina Díaz y Desire Vicens; Antonela Chicco, Aldana Toledo, Agustina Maldonado y Micaela Suhurt; Luna Laoz y Anahí Boigues. DT: Marcela Castro

Cambios: Dalma Kowalczuk por Boigues y Débora Páez por Suhurt.

Goles: PT 28’ Y.Kowalczuk (A)

Incidencias: ST expulsada 36’ Y.Kowalczuk (A)

Árbitro: Gonzalo López (Ayacucho)

Estadio: “Juan José Carnevale” (River)

Resultado global: San José 3 - All Boys 2

Crónica: Gentileza Agustín Belga