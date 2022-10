Comienza la Supercopa de vóley, con Once Unidos como anfitrión

Once Unidos presentó esta noche oficialmente la Supercopa de vóleibol, que se jugará este sábado y domingo en su estadio del barrio Parque Luro (Falkner y Belisario Roldán), junto al campeón vigente UPCN de San Juan, Ciudad Vóley y Policial de Formosa. Los cuatro partidos se podrán ver por una entrada única de $ 1.000.

El conjunto marplatense, que el 3 de noviembre comenzará su tercera temporada consecutiva en la Liga Argentina de Vóleibol, fue uno de los cuatro mejores de la Liga pasada y volverá a ser anfitrión de un torneo importante.

Su debut será hoy a las 13 ante UPCN de San Juan, actual bicampeón de la Liga y el máximo ganador del principal torneo argentino con nueve títulos. El conjunto cuyano también contará con el medallista olímpico Cristian Poglajen. Se podrá ver por TyC Play.

Pero a las 10.30 será el estreno del cuadrangular con la primera semifinal, donde Ciudad Vóley, con la resonante presencia Facundo Conte, medallista de bronce con la Selección argentina en Tokio, ante Policial de Formosa. Televisará TyC Sports.

Los ganadores de ambos encuentros jugarán la final el domingo a las 12.40 (por TyC Sports), mientras que el partido por el tercer puesto será a las 15.

Este viernes por la tarde ser realizó una conferencia de prensa donde se presentó la Supercopa, con la presencia libre y gratuita del público. En la misma, estuvieron presentes el presidente de Once Unidos, Horacio Taccone; el titular de la Asociación de Clubes (ACLAV), Jorge Vivas; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y los titulares del Emder, Adrián Macció; y el Emtur, Bernardo Martín.

La Liga del Vóleibol Argentino (LVA) que organiza la Asociación de clubes comenzará el 3 de noviembre, con el primer Tour con sede en Ciudad de Buenos Aires y la participación de 12 equipos.

Fixture:

Sábado 22:

A las 10:30 Ciudad vs. Policial

A las 13:00 Once vs. UPCN

Domingo 23:

Final 12.40 hs

Tercer puesto 15.00 hs

Plantel de Once Unidos

Juan Ignacio Macció y Tomás Russo (armadores); Iván Quiroga, Santiago Aranguren, Aquiles Santaeufemia y Nahuel García (centrales); Bautista Gazaba y Gonzalo Aulisi (opuestos); Santiago Aulisi, Nicolás Coccimiglio, Franco Ybars y Joaquín Aquindo (puntas receptores); Matías Martín, Ezequiel Ferrín y Tomás Ruiz (líberos).

Entrenador: Gonzalo Bolstermann

Preparador físico: Ariel Buencuero.

Kinesiólogo: Ignacio Belaunzarán.

Psicólogo: Javier Bugner.