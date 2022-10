Revelaron la causa de muerte del actor que interpretó a "Hagrid" en Harry Potter

Pasada la tristeza inicial que desató en los fans de Harry Potter la muerte del actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó al personaje de Hagrid, se conocieron las causas de su muerte.

Coltrane, que falleció el 14 de octubre a los 72 años, habría sufrido una falla orgánica múltiple, tal como precisa el certificado de defunción, según informó TMZ.

Distintos medios indicaron que el actor sufría bloqueos cardíacos, sepsis y una infección de las vías respiratorias. Por otra parte, el certificado de defunción describía también que fue diagnosticado previamente con diabetes tipo 2.

Su muerte fue confirmada hace dos semanas por su agente y amiga Belinda Wright. Tal como trascendió, el actor “había estado enfermo durante los últimos dos años” y sus últimos momentos los pasó en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia.

Coltrane nació como Anthony Robert McMillan en Rutherglen, Escocia, en 1950. Tomó el nombre artístico de Coltrane cuando tenía poco más de 20 años, y lo hizo en homenaje al saxofonista de jazz John Coltrane. Se abrió paso en la producción teatral The Slab Boys y sus primeros papeles cinematográficos tuvieron lugar en Flash Gordon y Blackadder the Third. También interpretó memorablemente al Papa en la comedia de 1991 El Papa debe morir.

El espectro de fanáticos del artista se amplió al sector de los más jóvenes en el arranque del siglo XXI cuando se lanzó la primera película de la saga de Harry Potter, La piedra filosofal, que llegó a los cines en el año 2001. En el film, Coltrane interpretó memorablemente al guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid.