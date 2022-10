Patronato histórico: ganó la Copa Argentina y jugará la Libertadores estando en la B

El cierre de la temporada le dio a Patronato de Paraná el premio que merecía por lo hecho en la segunda parte de 2022, cuando fue uno de los equipos que mejor jugó en la Liga Profesional, se plantó en la Copa Argentina, eliminó a River y Boca en los penales, y se consagró campeón tras derrotar por 1 a 0 a Talleres de Córdoba en la final que se disputó en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza. Con este título, sacó pasaje a la Copa Libertadores 2023, en lo que será su primera participación, estando en la Primera Nacional. También jugará la Supercopa Argentina ante el "xeneize" en Abu Dhabi.

En la fresca noche mendocina, rápido desde el inicio, el conjunto de Javier Gandolfi se paró para jugar en campo rival y tener la iniciativa, y así dispuso en el tercer minuto su primer chance cuando Diego Valoyes remató desviado tras una gran jugada colectiva. Luego lo tuvieron Gonzalo Álvez, que se encontró con una buena respuesta del arquero del Facundo Altamirano, y Michael Santos, que fue impreciso en la definición, en un juego que continuaba con un claro dominio de la ‘T’.

Los de Facundo Sava buscaron contener los embates rivales, pero perdían muy rápido la pelota cada vez que intentaron, debido en gran parte a la intensa marca que propuso el elenco de Córdoba. Recién a la media hora de juego el conjunto entrerriano se encontró con su primera chance, cuando tras una jugada algo desprolija y con varios rebotes, el arquero Alan Aguerre se tuvo que esforzar para contener el envío de Sebastián Medina, que tenía destino de red. Esa fue la única de Patronato en esa etapa inicial y la reacción no perduró, ya que no aparecían Nicolás Castro ni Medina en la conducción, y arriba estaba muy solo Marcelo Estigarribia.

El dominio de la ‘T’ ya no fue tan notorio en el complemento, aunque el poderío ofensivo con Santos y Valoyes no daba respiro a la defensa rival, que paraban a los delanteros con faltas y se llenaron de amonestaciones. Por eso Sava comenzó a buscar soluciones en el banco de suplentes, no demoró en realizar cambios, pero su equipo siguió desconcertado. Promediando la segunda parte, Patronato pudo acomodarse y comenzar a generar dudas en los ‘albiazules’, que ya no lucieron la intensidad del primer tiempo y el partido comenzó a incomodarle, ya que le llegaban más claros los balones a Estigarribia en el ataque.

Se hizo de ida y vuelta el desarrollo y así fue que los paranaenses se encontraron con la apertura del marcador, a la postre del título, con el tanto de Banega, que tapó un despeje de Gastón Benavídez y de rebote la pelota se le coló a Aguerre, que quedó a mitad de camino y sufrió la caída de su valla.

Tuvo para empatarlo Santos, que ensayó una chilena en el área rival y mandó la pelota apenas desviada por el palo izquierdo de Altamirano, y también pudo aumentar Patronato, pero Rafa Pérez sacó sobre la línea un cabezazo de Carlos Quintana. Se cerró bien en el fondo el ‘Patrón’ y se aferró a un título, que edificó además con sendos triunfos en definición por penales ante River y Boca en instancias previas.

Los más de 8.000 simpatizantes de Paraná que llegaron al Malvinas Argentinas disfrutaron y celebraron desde la cabecera sur, mientras que los ‘albiazules’, que coparon el resto del estadio, se fueron lentamente y resignados por una nueva final perdida, aunque alentando a sus jugadores por la entrega.

Síntesis

Talleres de Córdoba (0): Alan Aguerre; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Rodrigo Garro, Diego Valoyes y Gonzalo Álvez; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Cambios: ST 20' Ulises Ortegoza y Matías Esquivel por Álvez y Franco, 34' Favio Álvarez y Matías Godoy por Villagra y Garro, y 40' Francisco Pizzini por Benavídez.

Patronato (1): Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana, y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Jonathan Herrera y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Cambios: PT 30' Tiago Banega por Leys; ST 0' Axel Rodríguez por Herrera, 12' Justo Giani y Juan Cruz Guasone por Medina y Ojeda, y 40' Leonel Mosevich por Acevedo.

Goles: ST 32' Banega (P).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Malvinas Argentinas