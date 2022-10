Se conocen los dos últimos clasificados a los play offs del fútbol local

El torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fútbol conocerá este miércoles a sus últimos clasificados a los play offs para así completar el cuadro principal.

Desde las 15, llegados de la Reválida, el campeón Argentinos del Sud (1°) recibirá a Cadetes de San Martín (4°), con el objetivo de empezar a defender su título. El ganador de este compromiso visitará el sábado a Atlético Mar del Plata, que fue cuarto en la zona Campeonato.

En tanto, en el mismo horario, Peñarol (2°) será local de Libertad (3°), equipo que llega con descanso de dos semanas ya que tuvo fecha libre y previamente tuvo los puntos ganados ante el descalificado General Mitre. El vencedor, visitará el sábado a Círculo Deportivo en Otamendi.

En ambos compromisos, en caso de empate, habrá definición por penales.

Cabe recordar que el fin de semana se definieron los clasificados, donde Deportivo Norte y Kimberley finalizaron primero y segundo respectivamente para acceder directamente a los cuartos de final del torneo.

LLAVES DE PLAY OFFS

16vos de Final

Partido 1: Argentinos del Sud vs Cadetes

Partido 2: Peñarol vs Libertad

8vos de Final

Partido 3: General Urquiza vs San José

Partido 4: Ganador P1 vs Atlético Mar del Plata

Partido 5: Boca vs Nación

Partido 6: River vs Banfield

Partido 7: Ganador P2 vs Círculo Deportivo

Partido 8: Independiente vs Quilmes

4tos de Final

Partido 9: Ganador P3 vs Deportivo Norte

Partido 10: Ganador P4 vs Ganador P5

Partido 11: Ganador P6 vs Ganador P7

Partido 12: Kimberley vs Ganador P8

Semifinales (ida y vuelta)

Partido 13: Ganador P9 vs Ganador P10

Partido 14: Ganador P11 vs Ganador P12

Final (Ida y vuelta)

Partido 15: Ganador P13 vs Ganador P14