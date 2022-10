Luis Redondo regresa en Dolores

A medida que se acerca el arranque de la Copa de Oro del Turismo Special de la Costa, la séptima fecha del campeonato marcará el regreso de protagonistas que participaron a lo largo del año en el calendario. La ocasión marcará la cuarta participación en la temporada para el piloto Luis Redondo.

El piloto de Dolores y Valeria del Mar compitió dos veces en el año en el Miguel Ángel Atauri y una en Mar del Plata. Su última participación se vio opacada por un principio de incendio que tuvo su Chevrolet durante el desarrollo de la segunda final (invitados) en agosto pasado y eso condicionó su participación para la fecha siguiente, además del trabajo fino en la reparación del tren delantero y las partes afectadas por dicho incendio.

Sobre ello, Redondo contó en profundidad los daños que tuvo el Chevrolet y los elementos que repararon en su taller: “Detalles de pintura, trompa chamuscada, detalles. Son cosas que el fuego arruinó bastante. El auto después de lo que nos pasó en la carrera de Dolores tuvimos que desarmarlo íntegro porque lo que es tren delantero va todo rotulado, el químico del matafuego te oxida todo. O sea, que tuvimos que desarmar todo completo para poder limpiar bien, lubricar y que no se piquen las cosas, que fue el problema más grave que tuvimos después de ese principio de incendio, que fue por el pasto y no porque el auto se prendió fuego. Fue más complicado el tema de limpieza y desarme de lo que tuvimos que hacer para limpiar por el químico del matafuegos que lo que produjo el incendio” explicó.

Aunque el abandono no fue solamente por ello, también se sumó la rotura del motor. “Más allá de eso, el auto se paró porque se me volvió a cortar el cigueñal por la rotura del motor. Lo que descubrimos es que evidentemente el balanceador que tengo puesto no me estaba funcionando”.

Por ello, los chicos del Peto Team se encargaron de las reparaciones y el acondicionamiento de la Chevy de cara a la competencia que se desarrollará el 8 y 9 de octubre en el autódromo dolorense. Ahora están culminando con el armado del impulsor para colocarlo sobre el mediodía del miércoles en el auto y los frenos. “Todo lleva tiempo, son pavadas, pero lleva tiempo. Estamos a pleno para ir a Dolores” cerró Luis Redondo.

El cronograma se desarrollará el sábado 8/10 con los entrenamientos oficiales matinales, para luego más tarde darle paso a las tandas clasificatorias vespertinas (14.15 invitados y 16.25 titulares, ambas de 10 minutos de duración). El domingo 9/10 se disputarán las competencias finales a partir de las 12.05 (titulares) y la restante a 14.25 (invitados) a 14 vueltas de recorrido. Ambas serán transmitidas en streaming por la productora Ave Contenido Audiovisual y por el equipo Autorama (AM 670) a partir de las 12 hs.