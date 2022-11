Desvalijaron el “Chori del Monte Varela”: responsabilizan a la policía

Como todas las mañanas, Raúl fue hasta su puesto de choripanes en Colón y Rauch, como viene haciendo desde hace 15 años, pero este jueves cuando abrió su local, se llevó una desagradable sorpresa: desconocidos habían violentado el ingreso a su puesto y le robaron la parrilla, garrafas, varios bolsas de carbón y otros valiosos elementos que usa para vivir de su trabajo.

“Hace 10 meses que habíamos reclamado con los vecinos por mayor seguridad y habían puesto la garita de policía en la zona de Colón y 194 (Rauch) pero ahora parece que cambiaron el comisario y decidieron sacarla anoche, sin avisar a nadie. Cuando vine esta mañana a trabajar, ya me habían robado todo. No se entiende la causa: apenas había un policía a la mañana y con suerte dos a la noche, pero servían para darle seguridad al barrio. Ahora esto es tierra de nadie”, lamentó este mediodía Raúl Medina, dueño del puesto de comida el “Chori del Monte Varela”.

Los ladrones rompieron las paredes de chapa para ingresar al puesto.

En declaraciones a 0223, Medina lamentó que desconocidos le robaron la parrilla, una garrafa, 9 sillas y 10 bolsas de carbón. “Todo eso lo tenía en la caja térmica. Parece que levantaron una parte del techo y las paredes de chapa, Sin eso, no puedo trabajar”, dijo.

“Ya me quejé e hice la denuncia a la comisaría (la duodécima) y me dijeron que la decisión de sacar la garita fue de la Departamental. La verdad, no se entiende. Esto ya era una zona caliente y ahora será tierra de nadie”, concluyó.