Piden que se agilice la búsqueda del remisero que desapareció misteriosamente hace dos meses

A horas de cumplirse dos meses del último contacto que mantuvo con su familia, allegados y amigos de Matías Joaquín Barrera se manifestaron este viernes en Tribunales y solicitaron que se profundice la búsqueda y se lleven adelante una serie de medidas pendientes.

La madre del remisero de 32 años lo vio por última vez el lunes 19 de septiembre cuando el joven la pasó a buscar por la fábrica en la que trabaja como filetera y la acercó hasta su casa del barrio Las Américas. Al día siguiente, la mujer no recibió ningún mensaje de su hijo para pasarla a buscar, como ocurría habitualmente y luego confirmaron que la aplicación del remís que conducía se apagó alrededor de las 14:20 y su última conexión de WhatsApp fue a las 22:42 del martes.

El vehículo que manejaba (236 sur) fue encontrado estacionado en las calles 455 y 0 del barrio Playa Serena. En el interior encontraron el teléfono celular, la campera y los cigarrillos de Matías. Incluso, la Unión de Choferes de Autos Rurales, Remises y Autos de alquiler con chofer (Uscarra) emitió un comunicado para colaborar con la búsqueda de paradero.

Con distintos carteles frente a Tribunales, familiares trataron de visibilizar el pedido de búsqueda del joven. Foto: 0223.

Natalia, cuñada de una de las hermanas del joven, dijo que no les dieron ninguna información sobre la búsqueda. “No hay novedades, vinimos para pedir que se mueva algo, que se preocupen por buscarlo”, pidió, en declaraciones a 0223.

“Nadie lo vio, no se comunicó con nadie desde ese día, dejó el celular arriba del auto y sabemos que no tenía ningún tipo de problema. Era una persona trabajadora que no se metía con nadie”, agregaron Karina y Daiana en el acceso de Tribunales.

Los allegados a Matías se mostraron sorprendidos por que el auto que conducía se volvió a utilizar el otro día y no se hicieron pericias para ver si encontraban algo. “Tampoco revisaron el celular para averiguar cómo fueron las últimas comunicaciones o mensajes”, concluyeron.