Misteriosa desaparición de un remisero: dejó sus cosas en el auto y no regresó más

El remisero Matías Joaquín Barrera lleva casi una semana desaparecido. El trabajador al volante de 32 años dejó sus pertenencias en el interior del vehículo que conduce y nunca más regreso. Su localización es toda una incógnita y su familia está desesperada.

Claudia, mamá de Matías, contó a 0223 que vio por última vez a su hijo el pasado lunes 19 de septiembre cuando el joven la pasó a buscar por la fábrica en la que trabaja como filetera y la acercó hasta su casa del barrio Las Américas. "Tomó una gaseosa, unos mates, le dio una lavada al auto y se fue a trabajar", precisó. Desde entonces, no lo volvió a ver y está desesperada.

Al día siguiente, la mujer no recibió ningún mensaje de su hijo para pasarla a buscar, como ocurría habitualmente. "Me extrañó que no me haya escrito, siempre se ofrecía para llevarme", contó. Según confió a este medio, la aplicación del remís que conduce se apagó alrededor de las 14:20 y su última conexión de WhatsApp fue a las 22:42 del martes.

El vehículo que manejaba (236 sur) fue encontrado estacionado en las calles 455 y 0 del barrio Playa Serena. En el interior encontraron el teléfono celular, la campera y los cigarrillos de Matías. Incluso, la Unión de Choferes de Autos Rurales, Remises y Autos de alquiler con chofer (Uscarra) emitió un comunicado para colaborar con la búsqueda de paradero.

La familia radicó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría tercera y la Justicia ya realizó la semana pasada dos rastrillajes en la zona por agua y tierra para localizar al joven trabajador. "La brigada de investigación está trabajando con las cámaras, pero no hay ningún rastro", lamentó.

"Tengo una desesperación terrible. Lo busco por todos lados. Voy y vengo, es terrible. Nunca me pasó algo así. No se lo deseo a ninguna mamá", expresó Claudia, visiblemente conmocionada.

Sus familiares y allegados realizarán este martes a las 10 una marcha en las puertas de la comisaría tercera para reclamar avances en la causa y dar con el paradero de Matías.

El joven es de estatura media, rapado y usa barba corta. Quienes tengan datos para aportar, pueden comunicarse al 2236870882, 2236836177 o 2236038361.