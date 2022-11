Kimberley cerró una gran primera fase con otro triunfo

Kimberley, que ya se había asegurado el primer lugar de su grupo, superó por 3 a 1 a Atlético Ayacucho en el cierre de la primera fase del Torneo Regional Amateur gracias a los goles de Ever Ullúa, Marcos Rondanina y Agustín Costa. Además, debutaron los juveniles Nazareno Orellana, Danilo Tech y Tomás Bonzón. Ahora, el equipo marplatense espera a su rival para la primera llave de playoffs.

Para aquel que tenía dudas de dónde estaba la cabeza de Kimberley antes del partido y sabiendo que este sábado es la final de vuelta del Torneo Local, la respuesta quedó respondida con el desarrollo del partido, la entrega y el resultado final. Desde un primer momento, los dirigidos por Gustavo Noto salieron a establecer las reglas del juego pese a presentarse con una formación que no es la habitual pero que mostraba la confianza del técnico para con sus dirigidos de que cada uno estaba a la altura del pleito. Si bien las acciones comenzaron divididas, el "Dragón" era más desde lo conceptual. Matías Barreiro buscaba la sociedad con Ever Ullúa, Marcos Rondanina se movía por todo el ancho del ataque, Jonathan Zárate tenía libertad para generar juego y Matías Cristobo, arrancando como lateral por izquierda, era un puntero más. Así vino la primera aproximación. Nahuel Manzo ofició de lanzador para Ullúa que ganó siempre en velocidad pero en el control le quedó larga, definió incómodo y en la segunda Barreiro no pudo pegarle de primera.

Matías Barreriro fue uno de los titulares que repitió Noto. (Foto: Prensa Kimberley)

Pero al cuarto hora de juego iba a haber revancha. Otra vez Ullúa picó a las espaldas de Martiniano Iralur y Juan Jalil, se posicionó con pelota dominada y sacó un zapatazo imposible para Nicolás Fagalde que sólo vio entrar la pelota. Minutos después, Rondanina tuvo la suya intentando poner la pelota por encima del "uno" visitante pero el cabezazo terminó en tiro de esquina. Atlético no se quedaba atrás y cuando lograba encontrar a Sutil, su semblante cambiaba. Y por medio del volante llegó el cabezazo de Lucas Porta adentro del área chica que exigió a Nazareno Orellana y, con una gran respuesta, el arquero debutante evitó la igualdad. El dueño de casa seguía teniendo situaciones pero no podía ampliar la diferencia. Ullúa, antes de la media hora, tuvo una idéntica a la del gol de Fagalde le ganó la pulseada y el "Cholo", después de un gran pase pinchado de Cristobo, también lo tuvo para convertir pero otra vez el oriundo de Ayacucho salió rápido y ahogó el grito. A los 38, el "Rojiblanco" avanzó por derecha, Matías Forlano lanzó un centro que no parecía llevar mucho peligro pero Sutil, con un poco de fortuna y otro de habilidad definió de primera, por encima de Orellana, para establecer la igualdad.

El complemento se volvió a jugar a lo que quería Kimberley. Los de Carlos Newton iban hacia adelante con el fin de despedirse del torneo con al menos una alegría y los de Gustavo Noto aprovechaban todos los espacios que quedaba atrás. Con esa ecuación vino el 2 a 1. Un pase largo para Ullúa, que ahora picaba a la espalda de Maximiliano Sauco, el desborde del "diez" y la habilitación para Rondanina que tuvo que empujarla para poner a su equipo en ventaja. Con ese marcador, ambos técnicos empezaron a rotar al equipo y hacer cambios. Los visitantes para buscar frescura y ver si podían torcer una historia que estaba decretada desde la jerarquía y los locales para preservar algunas piezas pensando en Nación.

En ese entrar y salir, Martín Robles, que reemplazó a Juan Pablo Ledesma, estuvo cerca de sorprender a todos pero el derechazo se fue ancho para la tranquilidad de Orellana. Antes de ingresar en el tiempo de descuento, Lucas Campot, que estaba recién ingresado, recuperó la pelota por izquierda y a pura velocidad dejó a tres rivales en el camino, se fue mano a mano con Fagalde pero no fue egoista y le sirvió el gol a Agustín Costa, que había entrado en la misma ventana, para determinar el triunfo por 3 a 1.

Ahora resta esperar los cruces de playoffs, que se darán a conocer la próxima semana y estará conformados por cercanía geográfica teniendo en cuenta que no se podrán enfrentar con equipos que hayan sido parte del mismo grupo.

Síntesis

Kimberley (3): Nazareno Orellana; Facundo Fernández, Felipe Zabala, Gastón Bidde y Matías Cristobo; Juan Ignacio Alves y Nahuel Manzo; Ever Ullúa, Jonathan Zárate y Matías Barreiro; Marcos Rondanina. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 7' Julián Montagna por Alves, 15' Tomás Bonzón por Zárate y 39' Danilo Tech, Lucas Campot y Agustín Costa por Bidde, Barreiro y Ullúa.

Atlético Ayacucho (1): Nicolás Fagalde; Juan Jalil, Martiniano Iralur, Agustín Hermida y Maximiliano Sauco; Matías Forlano, Juan Pablo Ledesma, Juan Manuel Ledesma y Thiago Sutil; Lucas Porta y Joaquín González. DT: Carlos Newton

Cambios: ST 16' Alex González, Ángel Olavarrieta y Lucas Piscicelli por Jalil, Forlano y González, 21' Martín Robles por J.P.Ledesma y 38' Matías Puchulu por Sutil.

Goles: PT 15' Ullúa (K) y 38' Sutil (AA); ST 3' Rondanina (K) y 42' Costa (K).

Incidencias: No hubo

Árbitro: Matías Picot, de Tandil.

Estadio: José Alberto Valle