Facundo Rojas pelea en su casa en una nueva velada en Alvarado

El Club Alvarado será sede este sábado de un festival de boxeo donde Facundo “El Humilde” Rojas protagonizará una de las dos peleas de fondo profesionales. Se enfrentará con Miguel Ángel Nuñez. Además, habrá 7 combates amateurs. La actividad comenzará a las 18 horas en la sede de Jara y Peña.

Habrá una atractiva propuesta porque se podrá ver a varios púgiles del Gimnasio que lleva adelante Gabriel Villalobo y también otros jóvenes valores de distintos puntos de la ciudad. Además, se presentarán deportistas de Miramar y Necochea en un cronograma amateur que incluye 7 enfrentamientos.

Luego será momento de los cruces profesionales. En primer término, Tomás “El Ciclón” Irusta (4-0-1) de Maipú se enfrentará con Mauricio Brítez (0-3) de Mar de Ajó en una pelea pautada a 6 asaltos y encuadrado en la categoría Super Ligero.

A continuación llegará el plato fuerte de la noche con Facundo Rojas volviendo a pelear ante su público. El marplatense viene de tener su primera experiencia en el plano internacional cayendo por KO en el segundo asalto frente a Stephen McKenna en el Reino Unido cumpliendo uno de sus sueños dentro del campo rentado. Ahora quiere volver a la victoria para quedar con récord positivo teniendo en cuenta que hasta aquí ganó 6 combates, perdió otros 6 y empató 1. Delante tendrá a Miguel Ángel “El Pícaro” Nuñez que reside en Mar de Ajó. Será a 6 vueltas en peso Welter. Rojas se refirió a lo que será el combate ante este rival que tiene un récord 0-5 y advirtió que “más allá de su récord negativo, es algo mentiroso porque mereció más en muchas de ellas. Será una pelea difícil”.

Cronograma - Combates Amateurs

1) Francisco González (Gim. Alvarado) vs. Alan Prieto (Mataderos Boxing Necochea)

2) Nahum Antúnez(Gim. Talcahuano Box) vs. Mauro Arriola (Karateka Box Miramar)

3) Felipe Mariani (Gim. Alvarado) vs. Ariel Vera (Gim. Guardavidas)

4) Abigail Lorenzo (Gim. Meneses) vs. Ayelén Suárez (Gim. Maravilla Sosa)

5) Santiago Quinteros (Gim. Alvarado) vs. Javier Petel (Gim. Pampa Box)

6) Nahuel Almirón (Gim. Alvarado) vs. Matías Chamorro (Gim. Maravilla Sosa)

7) Pablo Trubiano (Gim. Alvarado) vs. Sebastián Righetti (Mataderos boxing –Necochea)

Combate Profesional a 6 Round - Categoría súper ligero

Tomás Irusta (Maipú) vs. Mauricio Brítez (Mar de Ajó)

Combate Profesional a 6 Round - Categoría welter

Facundo Rojas (Gim. Alvarado) Vs. Miguel Ángel Núñez (Mar de Ajó)