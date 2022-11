Kimberley vuelve a ser el dueño del fútbol marplatense

Que se jugara en el José María Minella tenía dos ganadores: el fútbol marplatense y Kimberley. Al "dragón" le sirvió mudar su localía porque por plantel, trabajo y dinámica, podía marcar diferencia. Y si bien no se notó tanto en las situaciones, sí fue en el desarrollo, el equipo de Gustavo Noto dominó de principio a fin y se coronó campeón del Torneo "Roberto Crespo" al vencer a Nación por 1 a 0 en la revancha, luego del 0 a 0 de la ida en el "Mario Della Torre". El más ganador de todos, con 17 estrellas

Nación aguantó hasta donde pudo. Sin sufrir demasiado, pero dando la sensación de que Kimberley tenía una clara diferencia física, y que en algún momento lo podía romper. Sin embargo, el planteo de Luis Machado fue inteligente, cedió la pelota pero se cerró bien y casi no paso sobresaltos en la primera parte de la etapa inicial. Un remate lejano de Luengo que se desvió y terminó en las manos de Díaz, había sido lo más peligroso. Del otro lado, con sus armas, los "bichos azules" fueron aplicados y cumplieron a rajatabla lo pensado. Y tuvo dos para abrir el marcador, primero con un pase largo de Faguafa que Ferrer le ganó a Doxagarat, y pasada la media hora tras una gran maniobra individual del "10", el arquero hizo la atajada de la serie y le sacó del ángulo el gol al "9" azul.

El conjunto de Gustavo Noto no encontraba la forma de llegar con riesgo y se repetía en pelotazos que eran siempre desactivados por los defensores visitantes. La posesión de pelota no se cristalizaba en situaciones y era todo negocio para Nación que, a los 20', perdió a una de sus piezas claves, su capitán Sergio Lorenzo, por una lesión y no sólo significó un cambio de nombre, sino también de sistema, porque dejó atrás la línea de 5 para armarse con 4 defensores. El desgaste lo empezó a sentir la visita y también mostró signos de molestias Matías Sosa, que igual permaneció en el campo de juego. Hasta que en una ráfaga, Kimberley se convirtió en "Deportivo Vértiz" y encarriló la historia. El "Turbo" reventó el ángulo izquierdo con un tiro libre, una serie de rebotes le volvió a quedar y remató apenas afuera. Dos minutos después, giró bien adentro del área, Cano se lo llevó puesto y Rojas cobró el penal que el propio "7" cambió por gol con un remate cruzado.

Los minutos finales fueron sumamente cortados. Un jugador de Kimberley cayó y se cruzaron los bancos de suplentes, un hincha albiverde se descompensó en la platea y el tiempo pasó más con el partido parado que en juego, para que se vayan al descanso con el "dragón" en ventaja y un Nación con la obligación de cambiar el plan, sin demasiadas opciones en el banco para ir a buscarlo.

El dominio del local fue mucho más asentuado en el arranque del complemento. Iriarte hizo lucir a Díaz con un cabezazo y Vértiz estrelló un tiro en el palo que pudo empezar a definir la historia. No había partido, Kimberley le cedió la pelota a Nación que no tenía argumentos para inquietar y, encima, Villalba se hizo echar por una infracción y, no conforme con eso, lo pisó a Goiburu en el piso y luego le aplicó un golpe a Borda cuando se iba ¡Irresponsable! Si con 11 le quedaba grande la cancha, con 10 mucho más y quedaba media hora por delante. Y que decir con 10. Porque dos minutos después de entrar, Juan Machado fue a buscar una pelota que tenía Vázquez, el central rechazó, el de Nación lo golpeó y Rojas lo mandó directo a las duchas antes de los 20'.

Con todas las ventajas que tenía, Kimberley no lograba definirlo y mostraba algunas dudas en el fondo que no se transformaban en situaciones porque Nación no tenía gente en ataque. Estaba tan desnaturalizado, que el propio local se terminó yendo del juego, con el riesgo de que en una jugada aislada se lo pudieran empatar. Pero eso no pasó porque Nación no tuvo fuerzas, recibió otra expulsión (Faguaga) y vendió cara su derrota.

Kimberley otra vez campeón de la Liga Marplatense de Fútbol. El mejor de todos. El más campeón.

Síntesis

Kimberley (1): Emiliano Ferrer; Fermín Iriarte, Tomás Loscalzo, Agustín Vázquez y Mauro Contreras; Ezequiel Goiburu, Damián Luengo, Julián Montagna y Agustín Borda; Enzo Vértiz y Matías Cardellino. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 26' Julián Montagna y Juan Ignacio Alves por Recalde y Goiburu, 37' Lucas Leiva por Borda, y 51' Danilo Tech y Tadeo Moreira.

Nación (0): Lucas Díaz; Gabriel Villalba, Nahuel Cano, Sergio Lorenzo, Alejandro Ferella y Tomás Apreda; Matías Sosa, Cristian Ponce y Matías Faguaga; Agustín Doxagarat y Emanuel Ogas. DT: Luis Machado.

Cambios: PT 22' Jorge Méndez por Lorenzo; ST 17' Juan Machado y Juan Gilardoni por Sosa y Doxagarat, y 25' Claudio Miño por Apreda.

Goles: PT 37' Vértiz, de penal (K).

Incidencias: ST 13' expulsado Villalba (N), 23' expulsado Machado (N) y 49' expulsado Faguaga (N)

Árbitro: Darío Rojas.

Estadio: José María Minella (local Kimberley)