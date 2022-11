Le negaron la entrada a una fiesta en Playa Grande por su vestimenta: "Nunca me denigraron tanto"

Un joven de 21 años denuncia que el fin de semana pasado fue discriminado por la organización de una fiesta que se realizó en un reconocido boliche de Playa Grande. Los patovicas le negaron el ingreso por la vestimenta que llevaba y lo amenazaron para que se retirara.

Rodrigo Valledor había comprado con una semana de anticipación la entrada para ir a la fiesta La Nostalgia que se llevó a cabo en el complejo La Normandina el último sábado. Pero cuando se acercó para ingresar los agentes de seguridad de la fiesta privada le negaron el acceso.

"Fui con una amiga, hice la fila y al momento de presentar el QR de la entrada uno de los patovicas me miró de arriba a abajo. Yo sabía que era por la ropa. Me dijo que no, que tenía que hacer la fila de nuevo", relató el joven a 0223.

Rodrigo se dirigió de nuevo a la fila pero cuando llegó su turno los patovicas le esgrimieron un argumento carente de empatía y solidaridad. "Me dijeron que me fuera a cambiar el pantalón, que así no podía pasar", comentó el joven. Inmediátamente, un segundo patovica acotó: "Que se cambie entero y vuelva".

Rodrigo asegura que fue discriminado por el pantalón que vestía. Foto: 0223.

Sin caer en la provocación de los agentes de seguridad, Rodrigo insistió para poder pasar. "Les dije que tenía la entrada hacía una semana y me respondieron que no les importaba", confió. Rodrigo se acercó a un encargado de la seguridad en el lugar que fue tajante con su respuesta: "Si te rebotaron algo mal tendrás".

El joven no desistió de su voluntad de ingresar a la fiesta y pidió hablar con un superior porque lo estaban discriminando, pero uno de los patovicas lo agarró del brazo y lo invitó a retirarse "por las buenas o por las malas", según confió a este medio. "Yo se que si me ponía a la altura de ellos me llevaban a un costado y me cagaban a trompadas", comentó.

Rodrigo reconoció a este medio que se sintió completamente avergonzado por el momento que vivió en la entrada a la fiesta de Playa Grande. "Nunca me había pasado. Cuando salí me largué a llorar por la frustración porque nunca me habían denigrado tanto. Fue una situación horrible", aseguró.