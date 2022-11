Del Caño: “El Frente de Todos y Juntos se pelean, pero concluyen en el programa del FMI”

En el marco de su visita a la ciudad para encabezar una asamblea del PTS, el diputado nacional Nicolás Del Caño planteó que la izquierda debe “forjarse como alternativa” ante el Frente de Todos y Juntos, a quien les señaló que “se pelean, pero concluyen en el acuerdo con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

“Tenemos el desafío de frente al descontento que se crea contra el gobierno, que decepcionó a quienes lo acompañaron, y una coalición opositora que ofrece más ajuste, que la izquierda sea una alternativa y ese descontento no se vaya por derecha”, remarcó el referente del PTS. “Tenemos que forjar una alternativa, que se pelean pero concluyen en el mismo programa en relación con el FMI, inclusive el kirchnerismo que a último momento no lo votó”, apuntó, a la par que calificó como “el presupuesto del FMI” al que se está debatiendo en el Congreso y ya fue aprobado en Diputados.

Con ese objetivo, este sábado a las 17 formará parte de la asamblea del partido que se desarrollará en Chile 1324, en el marco de las 100 asambleas que se proyectan realizar en todo el país. “En las asambleas se discute cómo construir una gran fuerza política propia de la clase trabajadora. Tenemos una situación muy crítica desde el punto de vista social y económico, la inflación castiga cotidianamente”, remarcó del Caño sobre la perspectiva del PTS, que para las elecciones del 2023 propone la formula presidencial por el Frente de Izquierda de la diputada porteña Myriam Bregman y del diputado jujeño Alejandro Vilca.

En cuanto al debate de las últimas semanas por el sostenimiento o no de las PASO, Del Caño mostró una postura tajante. “Siempre desde algún sector se plantea antes de la elección esta modificación en función de un interés particular y no hay un debate real de decir `discutamos el sistema electoral”, criticó desde Mar del Plata, donde también participará de una nueva edición del Atlanticazo contra la exploración petrolera.

El sábado encabezará una asamblea del PTS en Mar del Plata. Foto: 0223.

El diputado se mostró abierto a debatir de conjunto el sistema electoral vigente, pero no en la previa de unas elecciones. En vistas a ese posible escenario, no mostró su desacuerdo con el sistema de primarias abiertas, donde de hecho recordó que su primera candidatura presidencial en 2015 fue producto de las PASO, en donde enfrentó a Jorge Altamira, en ese entonces líder del Partido Obrero.

“Ha sido un recurso, lo hemos utilizado en el Frente de Izquierda, habría que debatirlo globalmente. No estamos de acuerdo con el piso del 1,5% para pasar a la elección general, el reparto de las horas en medios de comunicación como herramienta no lo vemos mal”, resaltó, mientras que también pidió rever el piso del 3% exigido para ingresar Diputados por la Provincia de Buenos Aires.