Por qué se celebra "el día de Chano" en Argentina

En Argentina hay celebraciones para todos los gustos. Tenemos nuestras fechas festivas e importamos otras. Así, al día de la independencia, la conmemoración delos decesos de los generales José de San Martín y Manuel Belgrano, el día del Trabajador, del Vegetariano y de la milanesa, desde hace una década se suma el “Día de Chano Charpentier”. Pero, ¿Cuál es el origen de la celebración?

El día de Chano se originó luego de la publicación de "La melodía de Dios" incluida en el álbum Destinología de 2013. La celebración cobró además en los últimos años un tinte doblemente especial. Es una jornada donde su público le manifiesta cariño al artista después de haber sufrido un disparo en medio de un brote psicótico en medio de un tratamiento de desintoxicación.

“Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas”, esta frase provocó en los miles de fanáticos de la banda pop la necesidad de establecer la fecha como jornada de celebración hacia el artista.

Luego de años de especulaciones y teorías con respecto la importancia de la fecha, Charpentier reveló que la letra fue escrita en un momento donde su padre estaba muy enfermo y se estaba separando de su expareja. “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”, contó el cantante en una entrevista.

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película El Día de la marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, expresó.

"Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir 'sos insoportable', quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina. Me bajó esta melodía y yo no la podía tocar, por eso puse la melodía de la Dios", agregó a continuación.