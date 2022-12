La mamá de L-Gante se lanzó como actriz y tiene propuestas para hacer teatro en Mar del Plata

Claudia Valenzuela fue noticia en los últimos días, pero esta vez no por el romance de su hijo L-Gante con Wanda Nara, ni por los escándalos que rodean al cantante de cumbia 420. La novedad es que la madre de Elián terminó su primer año en las clases de teatro, realizó la muestra de fin de curso y se lanzó como actriz. Y ya le llueven propuestas.

Con sus hijos grandes y tras el éxito de L-Gante que les cambió la vida y la realidad económica en la que vivieron los últimos años, Claudia decidió darle lugar a su pasión y se anotó para tomar clases de actuación. Finalizada la cursada de este 2022, se animó a interpretar un papel en el concert de fin de año. Los medios se enteraron de su primera presentación y ya varios productores le ofrecieron sumarse para hacer la temporada teatral en el verano.

Este miércoles, Claudia habló en "A la tarde" y contó que todavía no cerró ninguna propuesta. “Se están estudiando, vamos a ver. Me gustan la comedia o el drama, no hay problemas mientras sea una obra. No representa un problema irme tres meses a Mar del Plata o a Carlos Paz, es algo que está dentro de la profesión o de lo que uno está estudiando", señaló.

El periodista Lucas Bertero comentó que le había llegado el dato" de "un empresario que le está haciendo llegar una propuesta y que su representante la está estudiando. Es para firmar parte de la "La Revista de Cocodrilo", de Omar Suárez, que festeja sus 10 años en Carlos Paz (ya estrenó la semana pasada).

"Son propuestas, no hay nada definitivo", dijo Claudia, que analiza también las propuestas para mudarse a Mar del Plata por la temporada. ¡Vendrá con Wanda? Su ya blanqueada nuera compartió con Claudia un sado el fin de semana y el romance marcha a toda velocidad, con Mauro Icardi en pleno enojo por las fotos que filtran cariñosos.

"No sé si hay futuro, no voy a opinar sobre eso, los veo bien, son adultos, son grandes y responsables. A mí no me representó una mala persona como para decir algo negativo, hasta ahora ante mí es una buena persona, fuera de la Wanda que vemos en las revistas, la que conocemos de espectáculos y el glamour", contó la mamá de L-Gante. "Es una Wanda sencilla, una persona que puede ser común y sentarse en una mesa a comer con amigos, compartir un asado o un mate", comentó Claudia.