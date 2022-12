Burn out: qué es y cuáles son los síntomas del síndrome del "quemado"

¿Sentís que llegas gateando a fin de año? ¿No podés mas? Entonces podrías tener el síndrome de burn out que se traduce como “estar quemado”. Y sí, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este trastorno como una enfermedad consecuencia de un estrés laboral crónico, que genera agotamiento físico, mental y emocional. El 86% de los argentinos asegura experimentarlo, según la última encuesta realizada por Búmeran.

Los síntomas podrían presentarse como:

- Cansancio, ansiedad, dolores de cabeza y estómago

- Baja motivación. Ves tu trabajo cada vez más estresante y frustrante.

- Estás más irritable y negativo

- Baja tu Rendimiento, tu concentración y tu creatividad.

Esto no es nada nuevo, ya que se estima que a fin de año suben un 30% las consultas médicas por estrés.

¿Qué se puede hacer?

Dejar de ponerse grandes objetivos incumplibles que nos generen más angustia que satisfacción. Aprender a decir NO, sin culpa. Aceptar que no llego con todo o no tengo ganas nos da espacio para frenar y descansar.

Practicar meditación, ejercicio físico o hacer actividades que te guste. Puede ser necesario apoyarse en la terapia psicológica para encontrar nuevas herramientas y afrontar esta situación.