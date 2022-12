Partió el parabrisas de un auto con un banco de madera

Una joven de 24 años que el viernes a la madrugada rompió el parabrisas de un auto estacionada en el estacionamiento externo del complejo La Normandina fue aprehendida por personal policial tras el alerta que empleados de seguridad del lugar dieron al 911.

Traslado de la imputada a la comisaría novena.

Oficiales de la comisaría novena llegaron al lugar confirmaron que la mujer, sin motivo alguno, tomó un banco de madera que se hallaba contra la muralla de la vereda y lo arrojó hacia un auto Renault Clio de color blanco estacionado. Producto del impacto, el parabrisas quedó estallado en casi su totalidad.

Tras entrevistar al dueño del auto confirmaron que no tenía relación alguna con la mujer, que no había un problema previo y que no existió ningún incidente. Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Walter Martínez Soto dispuso la formación de una causa por daño y su traslado a Tribunales.