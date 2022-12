Coti quedó en la placa y Daniela ya saborea su dulce venganza

Este miércoles hubo gala de nominación en vivo en la casa de Gran Hermano, revolucionada por la expulsión de Juliana y el reingreso de tres participantes (Daniela, La Tora y Agustín) por decisión del público. En la placa ya estaba desde el martes Camila, que fue sancionada porque varias veces habló con sus compañeros de cosas que había visto de afuera, cuando aún no era participante del reality. Por eso no pudo votar, y fue mandada directamente a la placa que el domingo definirá quién abandona la casa esta semana.

Thiago no votó ni pudo ser nominado porque ganó la polémica prueba del líder, que ya se llevó por cuarta vez y que en las últimas pruebas siempre tuvo a hombres entre los finalistas, ya que se eligen actividades de fuerza y resistencia. Eso le saca chances a las mujeres de evitar la placa o de ser salvadas por una compañera.

La espontánea la hizo Daniela, que en su rol de villana apenas volvió a la casa se dio cuenta de que le iban a anular la espontánea a Camila por contar que la iba a hacer y se mandó al confesionario. Allí le dio tres votos a Coti y dos a Thiago, cumpliendo con su promesa y votándolos "por su traición y por juego". "Vengañela" se lamentó porque su ex novio quedó luego como líder de la casa, por lo que esos votos no cuentan y se salva esta semana. Pero mañana puede festejar.

Es que en la placa quedaron Camila (por sanción), Coti, Daniela, Alfa y Ariel y en la gala de este jueves Thiago deberá salvar a uno de ellos. Se especula con que sacaría de la placa a Daniela, que pese a mostrar algo de frialdad cuando entró luego estuvo muy cerca de él cumpliendo con la estrategia y la venganza que prometió llevar a cabo. Claro, no sabe que ella lo votó. Si se da, la morocha podría celebrar el domingo la salida de la correntina y tener a Thiago en un puño, tal como quería, esperando la chance de mandarlo a placa.

Todos los votos y los motivos:

Maxi votó a Daniela y a Alfa "por estrategia y especulando con una posible placa".

Julieta votó a Coti porque “nuestra relación cambió muchísimo este tiempo, las cosas que dijo me dolieron y me dieron mucha bronca, tuve cerca de mí a la más falsa de toda la casa, tenés que ser muy cínica para mentir tanto tiempo, quizás ella se cree la jugadora del año pero me parece que a le gente no le copa, por algo me lo vinieron a gritar toda la semana. Lo dejo en manos de la gente". El segundo voto se lo dio a Agustín: “Me da más bronca el repechaje que la gente nueva, ellos salieron, vieron a sus familias, vieron y escucharon cosas que nosotras no, y me gustaría seguir jugando con la gente que está en las mismas condiciones que yo”.

Coti le dio dos votos a Alfa "porque me cansé de tenerle miedo a la casa, creo que voy a caer en placa sí o sí, me cansé de sus burlas, quiero estar en placa con los que creen que son más fuertes". El segundo voto fue para Daniela: "No me gustó nada la actitud que tuvo al volver a la casa y creo que hizo la espontánea y me la hizo a mí".

Alfa votó por Ariel porque "no me gusta la manera en que entró a la casa, está haciendo cosas desleales, me acusó de algo cuando estaba jugando con Camila, hizo como una actuación de que él iba a defender a las personas vulnerables, no me gustan muchas cosas que me dijo, hasta que le dije directamente que no me interesaba tener una relación con él" y le dio un voto a Coti "porque veo que hace un juego, hubo una discusión fuerte con las chicas y no me gustó cómo trató a personas que yo quiero en la casa".

Ariel le dio dos votos a Alfa y explicó sus motivos: "Al menos conmigo es una persona difícil desde que entré, me hostigó todo el tiempo, tuvimos un par de discusiones, aclaramos los tantos y está todo marchando más o menos". Y uno a Nacho "porque tengo que votar a otro, él se siente seguro, lo adoro porque me llevo bien con todos pero tengo que votar a alguien".

La Tora votó a Alexis y a Ariel "por convivencia aunque hubiese votado a Thiago pero no puedo porque es líder de la semana".

Alexis le dio dos votos a Daniela y explicó los motivos: "No tengo estrategia esta vez, no tengo motivos pero creo que es lo más conveniente, pienso que ella tiene cosas que resolver con Thiago y los irá a resolver él, decidí no hablarle ya de eso, pero creo que como amigo he cumplido" y uno a Agustín: "De los que entraron es el que más idea puede darse del juego por la información que trae y por eso lo quiero en placa".

Marcos votó primero a Nacho y segundo a Ariel "por la misma razón, son los que menos afinidad y relación tengo. Paso el tiempo con otras personas con las que me gusta más estar".

Romina le dio dos votos a Agustín porque "es una persona con la que no comparto un montón de cosas, no me siento cómoda" y un voto a Coti porque "la palabra para mí vale mucho y tuvo actitudes muy feas con las chicas y conmigo. Acá nos aferramos mucho a las personas y confiaba en ella, siempre dijimos que íbamos estar las cuatro juntas y eso no pasó. Tuvimos una pelea y se dijeron cosas feas y me dolió. No tuvo palabra con nosotras, pensó en el juego y no hizo las cosas como había dicho".

Nacho dijo que fue una semana difícil para nominar y votó a Coti porque "hay días en lo que está todo bien y otros en los que no me puede ver" y a Ariel, que "entró nuevo, me llevo bien pero es un juego".

Agustín, que debía empezar con su ya famosa pero desconocida "Fase 3" según prometió cuando salió de la casa, le dio dos votos a Daniela y uno a Alexis. "Esto es a puro bidón, vamos a tratar de acomodar la placa. Es la nueva nominación, tenemos la cazadora, el voto invertido y ahora a puro bidón, por el bidón de Bilardo en el Mundial del 90".

Thiago votó primero por Coti y luego por Alexis. "No tengo motivos, me llevo bien por él", dijo al sorprender con su elección por la parejita que queda dentro de la casa y con los que jugaba hasta ahora.