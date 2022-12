Once Unidos, por la recuperación ante Obras de San Juan

Once Unidos afrontará este sábado un partido de riesgo ante Obras de San Juan, en el marco del Tercer Tour de la Liga de Vóleibol Argentino que organiza el club marplatense en su estadio de Falkner y Roldán. Desde las 20, el equipo de Gonzalo Bolsterman buscará recuperarse de la caída del jueves ante el líder e invicto Ciudad Vóley.

Las entradas se consiguen a $ 750 en la puerta (por toda la jornada). Este sábado se disputarán cuatro partidos: Ciudad Vóley vs. Policial de Formosa (a las 10); Paracao de Paraná vs. River Plate (a las 12) y Defensores de Banfield vs. Amuvoca de El Calafate (a las 22).

Obras venció ayer a Paracao de Paraná, 3-0, con parciales de 25-21, 25-17 y 25-22.

Once Unidos había tenido su estreno el jueves con caída ante Ciudad Vóley, 3 a 1 (19-25, 20-25, 25-22 y 19-25) pero dejando una muy buena impresión. Ayer tuvo jornada libre.