Roberto Pettinato llega a Mar del Plata para revivir los clásicos de Sumo

Roberto Pettinato llega a Mar del Plata en su faceta como músico para presentar "Sumo x Pettinato" el próximo 22 de enero en el escenario de Abbey Road.

"No es un homenaje, no son covers, no es una imitación", asegura el reconocido músico y conductor que, en el disco que lleva el nombre del tour recrea, en forma personal, la historia de la emblemática formación de la que Pettinato fue parte en los años 80 y que hoy se transforma en una nueva búsqueda artística.

Para llevar adelante el disco y los shows, el también comediante y conductor de radio y tevé convocó a varios músicos: Martin Minervini (batería), Rafa Franceschelli (bajo), Esteban Latrecchiena (guitarra), Fernando Kabusacki (guitarra) Silvio Marzolini (teclados) y el mismo Roberto Pettinato (guitarras, voces y saxo), bajo la producción de Damián Sequeira.

Las reservas para el show pueden hacerse al 2235-604000 o bien pueden comprarse de forma anticipada por sistema Articket o en puntos físicos en Belgrano 3420 y San Martin 3263