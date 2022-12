Quilmes se va a brindar con un triunfo

Sin brillar, pero golpeando en los momentos justos, Quilmes hizo lo que quería, ganó en su último partido del año y llegó al receso de las fiestas con récord positivo (8 triunfos y 6 derrotas). Con Ezequiel Dupuy como figura (26 puntos), superó a Estudiantes de Concordia por 73 a 63 en el Polideportivo "Islas Malvinas".

Fue todo muy parejo. Arrancó mejor el "tricolor", pero enseguida se recuperó la visita y dejó todo como al principio. Sin embargo, el equipo marplatense supo aprovechar algunas desinteligencias de Estudiantes y la mano caliente de Dupuy, metió un buen parcial y sacó 7 (19-12). Lo que parecía una buena luz, se empezó a desmoronar en el cierre, bajó la intensidad defensiva y le sirvió a los entrerrianos para llegar al descanso corto abajo apenas por dos: 22-20.

El segundo parcial siguió igual de parejo pero para mal. Los equipos tuvieron bajísimos porcentajes, se perdieron muchas pelotas y se secaron de los dos lados. Algunos libres fueron levantando el marcador, pero tuvieron un pobre parcial de 13 a 10 para los visitantes que fueron al vestuario arriba por la mínima: 32-33.

La cosa no cambió demasiado al regreso, pero Quilmes tuvo otra actitud, podía meter o errar, pero la imagen era diferente, iba al frente y tomó nuevamente el dominio del marcador, pero sin poder alejarse. Cuando no aparecía Dupuy, Cequeira aportaba puntos y asistencias en un contexto discreto. Los cuatro puntos de ventaja (48-44) con los que llegó al último parcial, no parecían ser pocos.

Y no fueron, porque el "cervecero" salió a los 10' finales decidido a liquidarlo, pudo correr la cancha y sacó 9 (53-44), un montón en un encuentro con tantas imprecisiones. Cada vez que Estudiantes intentó reaccionar, Quilmes lo frenó y pudo escaparse para mantener siempre una buena diferencia. Los último intentos de la visita fueron en vano y el local festejó en casa 73 a 63, para irse a brindar con una alegría y récord positivo.