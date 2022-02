Video: un patrullero debió arriar a una tropilla de caballos en el barrio Pueyrredon

Un móvil policial debió arriar durante la madrugada del martes a numerosos caballos sueltos en el barrio Pueyrredon. Los vecinos denuncian la diaria presencia de los animales y piden la intervención de las autoridades.

En un video enviado a la redacción de 0223, se observa como efectivos de la policía bonaerense a bordo de una camioneta, utilizaban la sirena y el avance de su camioneta para sacar a unos cuatro caballos que estaban pastando en las calles De los Inmigrantes y Calabria.

Los vecinos afirman que la presencia de caballos la padecen “todos los días” y que solo dejan suciedad a su paso.

“La policía como no tiene trabajo, tienen que andar arriando una tropilla de caballos sueltos. Esto pasa todo los días cuando no los atan en la plaza en los juegos dónde los niños no pueden jugar por los animales y la mugre que hacen. Es enfermizo y es un asco. Habiendo campo, los atan en la plaza impidiendo que las familias puedan llegar a recrear sus hijos. Es un cuento de nunca acabar. Esperan que se produzca una desgracia para actuar”, se quejaron los vecinos.