“Respeto la posición de Máximo, pero en ningún momento me habló de rupturas”

El presidente Alberto Fernández habló este lunes en la noche sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional por la deuda asumida durante la administración de Mauricio Macri y también respondió a lo sucedido en torno al legislador Máximo Kirchner, quien decidió dejar su lugar como jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En diálogo con el canal de noticias C5N Fernández aseguró que tras acordar otro cronograma de pago con el FMI se resolvió "sacarnos de encima una limitante que teníamos" y, en ese sentido, afirmó que ahora en Argentina "hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos".

El mandatario precisó que los próximos acuerdos comerciales a firmar con Rusia, China y otros países "estaban supeditados a un acuerdo con el Fondo Monetario" y trazó un paralelismo deportivo con la posibilidad de no pagar la deuda: "El default era un problema enorme, era salir del partido, y ni a la platea me mandaban; me sacan del partido y me mandan a volver a entrenar", definió Fernández en referencia a los beneficios de haber alcanzado un acuerdo.

"Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó", agregó el presidente respecto al máximo préstamo otorgado por el FMI en su historia por una cifra de millones de dólares que nunca ningún otro país del mundo recibió.

Las diferencias con CFK

El jefe de Estado también habló de las posturas dispares que tiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la decisión de acordar con el FMI: "Ella tiene una mirada distinta, sus diferencias y matices sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el presidente soy yo y estoy convencido de que tomamos el mejor camino", aseguró Fernández.

Con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, el titular del Ejecutivo argentino contó que habló con el legislador la semana pasada: "Él me planteó sus diferencias, y me dijo que tomó esta decisión; me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con su renuncia pero que él se sentía mejor estando en el llano", describió el presidente.

“Respeto la posición de Máximo, pero en ningún momento me habló de rupturas”, agregó Fernández en referencia al futuro de la coalición justicialista de gobierno.

Aumento de tarifas

Posteriormente el presidente volvió a afirmar que por el acuerdo con el FMI "no hay ningún planteo de tarifazo" en los servicios públicos. "Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y tengo que trabajar para que eso ocurra", añadió el mandatario.

"No hay ningún planteo de tarifazo, estamos buscando el modo de ajustar las tarifas con la mayor justicia y en eso está trabajando la secretaría de Energía para que paguen más los sectores más pudientes", precisó por último Fernández.