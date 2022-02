Julieta Prandi y Emanuel Ortega de vacaciones: "Esto se parece bastante al cielo"

En medio de su conflicto legal con su ex pareja, Julieta Prandi se refugia en su noviazgo con Emanuel Ortega.

La actriz, vive una plena relación con el cantante de "Timidez", y compartió en Instagram las fotos más lindas de su último paseo juntos.

Muy contenta, posteó varias imágenes en las que se los ve al aire libre; disfrutando del cielo y del agua celeste.

"No sé cómo será el cielo pero esto se le parece bastante. He rebautizado este puente con mi nombre, disculpen el atrevimiento pero, a veces, me tomo ciertas licencias", expresó la modelo.