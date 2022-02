Entre conquistas y rechazos: qué reacciones despertó el freno a la exploración petrolera

Como era de esperar, el fallo de la Justicia Federal de Mar del Plata que dejó en suspenso el proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de la ciudad despertó pronunciamientos a favor y en contra mientras se aguarda por la apelación que en los próximos días formalizará el Gobierno de Alberto Fernández.

Uno de los colectivos ambientalistas que formó parte del impulso de una de las cuatro demandas judiciales celebró que el magistrado Santiago Martín se haya eco del "reclamo popular y la defensa por las ballenas". "Las Ballenas y el pueblo lograron una sentencia que suspende las exploraciones sísmicas de la Alianza Equinor, Shell & Bill Gates en las aguas jurisdiccionales argentinas", apuntaron.

El llamado "amparo por las ballenas" cuenta con la dirección jurídica y argumental de un colectivo compuesto por integrantes de la Comisión de Legales de la Asamblea Mar Libre de Petroleras - Mar del Plata, abogados/as con praxis ambiental de la Argentina, biólogos y biólogas independientes sin conflictos de intereses, especialistas en ballenas y mamíferos marinos, vecinos y vecinas de la costa Bonaerense y organizaciones socioambientales como la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y Naturaleza de Derechos.

Poco después de conocerse la sentencia del juez Martín, la Secretaría de Energía de la Nación confirmó una próxima apelación a la medida. Sin embargo, en la misma entidad de la sociedad civil aclararon que "por tratarse de un amparo ambiental, en el caso que efectivamente se apele la cautelar, el recurso no la suspende", de modo que seguirá vigente la suspensión impuesta a la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.

"Ahora hay que defender la sentencia hasta la Corte Suprema de la Nación y, de ser necesario, también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señalaron desde el espacio que tiene como uno de los voceros a Kanki Alonso, asambleísta vecinal de Chapadmalal, y que también ha sido fuerte promotor de las masivas movilizaciones que se enmarcaron en el movimiento bautizado como "Atlanticazo".

Greenpeace hizo la misma lectura del fallo y entendió que el dictamen de la Justicia Federal marca un "verdadero logro de la ciudadanía que se movilizó por su patrimonio natural y cultural, el Mar Argentino". "Esta suspensión representa un reconocimiento por parte de la justicia a las comunidades y sus derechos", celebraron.

"Me pone muy contento, no desde el lugar de intendente, sino como marplatense. Que la Justicia tome esta determinación es muy importante porque era algo que nos hacía ruido, que no nos gustaba. Si los marplatenses no sabemos qué se va a hacer en detalle ni cómo va a afectar, no solamente la matriz productiva, sino también la calidad de vida de los vecinos, estamos en contra; ese fue el motivo de la presentación judicial del amparo", dijo, por su parte, el intendente Montenegro, al expresar su reflexión sobre la sentencia.

"No es el camino"

Como contracara, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca fue una de las voces que mostró mayor rechazo a la decisión de Martin, a cargo del Juzgado Federal Nº2 y consideró que la suspensión dictaminada "no es el camino adecuado a los efectos de alcanzar el desarrollo de la exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino en condiciones de seguridad medioambiental".

Para el gremio que conduce Jorge Frías, "los cuestionamientos que aún subsisten con respecto a este tema deben resolverse en el ámbito de las autoridades estatales competentes y con la participación de todos los actores involucrados". "No se puede desconocer que el avance de esta actividad generará el empleo de mano de obra en forma intensiva", señalaron.

A tono con las declaraciones de los pares del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), que llegaron a decir que Mar del Plata se convertiría en Dubai si avanzaran las tareas de exploración, la asociación junto al Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (Cesmar) consideraron que este proyecto impulsado por el Gobierno es una bisagra para "lograr la autosustentabilidad en materia petrolífera".

"No obstante ello, exigimos el mejoramiento de la información brindada, contar con datos sólidos y confiables, que entendemos necesarios para alcanzar las garantías de desarrollo sustentable de la exploración sísmica en cuestión, actividad a la que nos encontramos abocados en permanente diálogo con las autoridades", indicaron en la organización de capitanes de pesca.

Y en un comunicado que se difundió en el mismo día del fallo, Asociación Bonaerense de la Industria Naval (Abin) revalidó su apoyo al avance de la exploración offshore. “Frente a un contexto principalmente social que sigue aquejando al país, ninguna prohibición que no sea legal puede ser fundamento para impedir el posible desarrollo de toda actividad generadora de inversiones, de producción y de servicios que afiancen los puestos de empleo y, a la vez, motiven la creación de muchos más”, indicó la entidad.

“El Mar Argentino debe ser ocupado efectivamente, generando actividades y empleos directos e indirectos para las y los argentinos, y el off shore, en éste caso, aparece como otra alternativa trascendente junto a la pesca, la investigación científica, y su defensa, entre otras”, reflexionaron, en la misma línea, desde el espacio que conduce Sandra Cipolla, quien también resulta ser la titular del astillero Servicios Portuarios Integrados (SPI).