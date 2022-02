Una joya de Astina salvó a Alvarado en el debut

Quedó en el debe Alvarado en su presentación, ante mucha gente que estaba expectante por volver a ver al equipo y se va con un sabor agridulce con el 1 a 1 frente a Sacachispas en el Jose María Minella, en la fecha inaugural de la temporada 2022 de la Primera Nacional. El equipo de Gastón Coyette tuvo algunos momentos de buen fútbol, pero muchos de falta de juego y se tuvo que conformar con una perfecta ejecución de tiro libre de Marcos Astina para llegar a la igualdad cerca del final.

El arranque de Alvarado ilusionó, pero no aprovechó sus situaciones y se fue pinchando hasta terminar sufriendo. El primer tiempo se dividió en dos mitades: en una, en la que el local fue amplio dominador y tuvo ocasiones claras para convertir. Fueron 20 minutos en los que, empujado por la gente, que pobló en gran número la tribuna popular y la platea descubierta norte, se lo llevó por delante a un Sacachispas que no salía del ahogo, que no encontraba a sus hombres de ataque y que solamente resistía. Rodríguez de emboquillada le erró por centímetros al arco, Atamañuk achicó bien luego de una buena acción de Solís ingresando por izquierda y Ramis fue ¿empujado? en el área cuando iba a conectar un centro de Sánchez y se terminó diluyendo.

De ahí en más, se apagó el local, Lamardo ya no influyó en el inicio de la jugada, Rodríguez y Vella no la tocaron y los puntas quedaron demasiado lejos. La visita aprovechó eso, vio que había dudas en el fondo, con salidas comprometidas y lo empezó a presionar alto, le quitó confianza y tuvo algunas llamadas de atención para el conjunto de Coyete, que se fue al vestuario en cero, porque Robledo cerró justo lo que podía ser gol de Bodencer y porque Fernández respondió bien a un remate de Pinedo entrando por derecha.

El comienzo del complemento siguió con los mismos matices, pero sin profundidad de Sachachispas, hasta que la gente entendió que había que despertar al equipo, se levantó, y lo mismo pasó adentro. Un cabezazo libre de Vitale que le salió a las manos del arquero y una "pinchada" de Vella que devolvió el travesaño, lo metieron de nuevo en partido al "torito". Adentro, el mejor era el exVélez, desequilibrante y lúcido cada vez que la tocaba. Pero los minutos corrían, el gol no llegaba y la impaciencia se sentía. A tal punto, que a los 23', cuando no pasaba nada, Sacachispas ganó un córner desde la derecha, el centro llegó atrás del hombre que estaba en el vértice y Federico Marín, a la carrera, metió el frentazo para sellar el 1 a 0.

Con la desventaja, metió mano Coyette, cambió el sistema a línea de 3 con Vitale de libero y sumó un delantero más con Valiente. Pero le seguía faltando generación de juego, apenas inquietó con un remate lejano de Ramis que se fue alto y Sacachispas se cerró, armó línea de cinco, cedió pelota y terreno y lo esperó. Alvarado on tenía ideas y el técnico mandó a Marcos Astina por Vella para buscar una acción individual que lo lleve al empate. Pero todo seguía igual, había más apuro que ideas y todo se resumía a alguna pelota parada o una jugada aislada. Y se dio las dos en la misma: Astina cumplió con lo que buscó el técnico: entró, enganchó para un lado, para el otro, ganó la falta a 30 metros del área y la clavó en el ángulo derecho de Atamañuk que se estiró, la tocó, pero no la pudo sacar.

Parecía que con el envión, en los minutos finales se lo iba a llevar por encima Alvarado, pero no pasó. Apenas otro tiro libre de Astina que se perdió por encima del travesaño y nada más. Un debut opaco, con algunas pocas cosas buenas y muchas para mejorar, con un punto que sirve más por la forma que se dio que por lo que se preveía en la previa, ante un rival que hizo poco y se llevo mucho, de manera merecida.

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Fabián Sánchez; Julián Vitale; Matías Rodríguez, Gonzalo Lamardo y Leandro Vella; Nazareno Solís y Victorio Ramis. DT. Gastón Coyete.

Cambios: ST 35' Iván Molinas y Mauro Valiente por Sánchez y Lamardo; 31' Marcos Astina por Vella.

Sacachispas (1): Gabriel Atamañuk; Adrián Martínez, David Ledesma, Rodrigo Díaz y Peter Grance; Gastón Pinedo, Federico Marín, Diego Molina Fariña y Alan Sombra; Sebastián Carruega y Erik Bodencer. DT: Leonardo Lemos.

Cambios: ST 27' Gonzalo Errecalde por Molina Fariña, 33' Lucas Delgado y Rodrigo Díaz por Sombra y Pinedo, y 37' Elías Barraza por Bodencer.

Goles: ST 24' Marín (S) y 38' Astina (A)

Árbitro: César Ceballos.

Estadio: José María Minella.