Ex soldados que buscan ser reconocidos como veteranos de Malvinas cortan la ruta 2

Un grupo de ex soldados que prestaron servicio durante el conflicto bélico de la Guerra de Malvinas cortan este lunes uno de los carriles de la Autovía 2, en el ingreso a Mar del Plata, buscando el reconocimiento del estado argentino tras más de tres décadas de reclamos.

"La ley 23.109 nos reconoció en 1984 como veteranos de guerra y en 1988 por un decreto inconstitucional, el 509/88, nos desplaza de todo beneficio como veterano de guerra. Hoy estamos haciendo algo que no queríamos hacer, pero hace 34 años que venimos siendo no reconocidos", afirmó en diálogo con 0223, el ex soldado Daniel Cachela.

Daniel Cachela reclamó por los derechos de los ex soldados durante el conflicto bélico. Foto:0223

El hombre cuestionó que hay "una mafia que maneja la causa Malvinas, con una caja que hay gente que cobra cientos de miles de pesos y nunca tuvieron participación en el conflicto y tienen metido en comisiones al primo, al hermano y nosotros que teníamos 18 años y nos presentamos voluntariamente no tenemos nada. Ese arrojo de valentía no es considerado en este país, es una vergüenza", dijo y agregó: “No entendemos porqué a los militares de carrera que su trabajo era ser militar, hoy están reconocidos como veteranos de guerra y cobran pensión como retirado militar y como retirado de guerra”.

Los manifestantes -algunos con el uniforme militar y otros de civil- muestran pancartas y ofrecen folletos a los automovilistas que circulan en ese sector a la altura del arroyo La Tapera, que pegan bocinazos a modo de apoyo a su reclamo.

Los ex soldados cortaron un carril de la ruta 2. Foto:0223

"Tenemos 60 años y las expectativas de vida, que son 75 años, hacen que no nos quede mucho hilo en el carretel. Hay muchos proyectos en el Congreso de la Nación pero están cajoneados. A fines del 2020 los diputados nos prometieron tratarlo pero luego metieron la ley del aborto y lo dejaron de lado. Somos aproximadamente entre 4 y 5 mil soldados entre las tres fuerzas en Mar del Plata. Nosotros estuvimos en el continente y hacíamos el apoyo logístico a las islas. Estábamos dentro del espacio de operaciones: tenemos a dos veteranos de guerra británicos que certifican que en el continente hubo incursiones británicas, las operaciones Mikado, Plum Duff y Kettledrum", argumentó Cachela.

El reclamo no es nuevo y sale a la luz en cada conmemoración: según consigna el diario Clarín, en nuestro país hay alrededor de 22.600 veteranos reconocidos por participar en acciones bélicas en el TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) y TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur); más los civiles que prestaron funciones de servicio y de apoyo.

Para la ley, los soldados continentales no son Veteranos de Guerra de Malvinas, según la versión oficial que trascendió los sucesivos gobiernos desde 1988 a la fecha. Pero para los ex soldados, su derecho es ratificado por la Convención de Ginebra, que admite que son combatientes porque estaban listos para combatir.