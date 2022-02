Protesta frente a Desarrollo Social: "Este gobierno nacional y popular no le está resolviendo la vida a la gente"

En sintonía con un reclamo que se realiza en varios puntos del país, un grupo de manifestantes realizan una ruidosa protesta este lunes frente a la delegación local de Desarrollo Social de Nación, ubicada en el exasilo Unzué, pidiendo por mayores políticas sociales al ministro Juan Zabaleta.

"Venimos a pedirle la atención a nuestros propios compañeros, porque nos consideramos parte del Frente de Todos. Les pedimos a los muchachos que gobiernan, que estén a la altura de las circunstancias, porque no están saliendo proyectos socioeducativos, sociocomunitarios ni socioproductivos, lo que para un gobierno popular es muy grave", expresó Mauricio Maglione, coordinador del Plan Federal de Ferias a nivel local.

Maglione, coordinador del Plan Federal de Ferias local, cuestionó la falta de políticas sociales. Foto:0223

En declaraciones a 0223, Maglione no cuestionó la labor en nuestra ciudad de Diego García, titular del CDR local y le apuntó directamente a Zabaleta: "No sentimos que este gobierno nacional y popular le está resolviendo la vida a la gente".

Los manifestantes reclamaron mayores acciones al gobierno nacional frente al CDR del Unzué. Foto:0223

"Cuando estaba en campaña Alberto, decía que los movimientos sociales no éramos un problema sino un principio de la solución, pero no se está notando", señaló y añadió: "No podemos convertirnos en un gobierno liberal, no queremos ser cómplices de eso", dijo.