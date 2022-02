MDQ 06 definió su estructura de trabajo para el 2022

Como primer paso del año, el equipo marplatense definió todos los cuerpos técnicos y equipos de trabajo que estructurarán tanto la rama femenina como la masculina de cara a la presente temporada con importantes incorporaciones. El inicio del 2022 trae consigo enormes desafíos para MDQ 06 Hockey Club porque será un año donde volverá a jugar el Torneo Metropolitano Masculino sumado a la SuperLiga Argentina (12 al 15 de agosto en Bahía Blanca) y a eso se le agregará la actividad en los Torneos Oficiales tanto en damas como en caballeros.

Para ello, se trabajó arduamente pensando en conformar los distintos equipos de la temporada, siempre bajo la coordinación del Director Deportivo del club, David Ardusso. A partir de allí, uno de los pasos más importantes fue incorporar un coordinador de la rama masculina con mucha experiencia como Matías Latcherre. El entrenador y ex jugador del club, será quien ocupe un puesto fundamental para la organización de todas las categorías.

El nuevo coordinador dijo sobre su rol: “estoy muy contento por acentuar mi vínculo con el club y poder compartir más tiempo con los amigos que me ha dado el deporte. Haber podido acordar un rol en el que no se me requiera fulltime físicamente pero si desde la propuesta del hockey y como seguir desarrollándolo en el sector masculino de MDQ06, me llena de satisfacción. Será un feedback motivador poder intercambiar experiencias y conocimientos logrando un beneficio mutuo”.

En el caso de los entrenadores, se sostendrá un cuerpo técnico para Quinta, Intermedia y Primera pensando en el Torneo Metropolitano que tiene como DT a Lucas Piersanti, pero además contará con Juan Manuel Cabanillas como ayudante técnico y Mario Ceratto una vez más como preparador físico.

El equipo de Primera División Local que tiene que defender la corona obtenida en las últimas temporadas, será dirigido por Franco Pezzelato. En las categorías formativas, Juan Cabanillas será el DT de la Séptima y la Sexta, mientras que Pablo Norberto será el encargado de la preparación física de ambas divisionales. Dentro de la rama femenina, Diego Marziali otro de los entrenadores y jugadores más experimentados en la actualidad del club, será el Coordinador de la rama y de las Divisiones Infantiles. La principal novedad en este sentido, es que el club tendrá un nuevo entrenador de Quinta División y Primera ya que MDQ 06 HC contrató a Lucas Marziali para ocupar ese puesto con Manuel García como asistente técnico y Agustín Szawarski como preparador físico.

El menor de los hermanos Marziali, comentó que “primero que nada para mí es un orgullo que otro club se haya fijado en mi y confíe en lo que es mi laburo, y que me de la oportunidad de seguir desarrollando mi rol de entrenador”. Luego agregó: “es un placer, que sea mi club, al cual amo y es el que me formo, no solo como jugador, sino como persona y entrenador. El poder retribuirle algo de lo que me dio, aportando mi granito de arena, y haciendo valer ese sentido de pertenencia que tanto nos inculcaron; me pone muy contento”. Además consideró que “es un gran desafío, seguir haciendo crecer a este grupo de jugadoras que lo vienen haciendo año a año y a toda la rama femenina del club, que si bien es muy nueva; creo que se ha hecho un laburo muy grande y muy bueno”.

En la continuidad de la organización del club, la Sexta y Séptima serán dirigidas por Manuel García con Lara Irazusta como preparadora física; la Octava será dirigida por Malena Maraz (capitana de Primera) y Tadeo Césari como ayudante, la Novena estará a cargo de Jacqueline Igriega acompañada por Nehuen Césari mientras que la Décima y Pre-Décima tendrán de entrenadora a Lara Irazusta con Anabella Lorenzatto y Valentina Madoi como asistentes. Por último, el entrenador de arqueros y arqueras del club será Lucas Islas.