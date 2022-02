Aprevide remarca que los hinchas "neutrales" no podrán ir con ropa de Boca

Tras agotarse las entradas que se pusieron en venta para Aldosivi-Boca del sector norte del José María Minella, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) remracó que no podrán concurrir al estadio con elementos identificatorios que no sean con los colores del club local.

Mediante un comunicado, la Agencia "aclara que en ninguno de los partidos de Fútbol de Primera División, como así tampoco para las categorías de ascenso que se disputan en la provincia de Buenos Aires, está permitida la venta de entradas para el público visitante, ni para los mediáticamente denominados “neutrales”. En ese sentido, aquellas personas que, no siendo socias o hinchas del club local, hayan adquirido entradas generales, deberán tomar el recaudo de no ir al estadio con elementos identificatorios que no sean de los colores del club local".

Cabe aclarar que esta medida de seguridad rige para todos los clubes, la cual se adoptó de manera consensuada, no sólo para los partidos de la Provincia de Buenos Aires, sino también para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todos los encuentros del torneo local, en todas sus categorías.