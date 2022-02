Aldosivi no tuvo chances ante la jerarquía de Boca

Un Aldosivi en plena formación como equipo poco pudo hacer ante la jerarquía de un Boca Juniors poderoso y más ensamblado. El "Xeneize" al impuso 2 a 1 en el José María Minella, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

Boca marcó su superioridad desde el minuto cero ante un Aldosivi muy pasivo y con grandes problemas para hilvanar pases, presionado en la salida por Villa y Salvio en el borde del área y un mediocampo desconectado de las líneas.

El equipo de Battaglia, de ataques más directos, complicó a la defensa marplatense con cada envío largo a espaldas de sus defensores, con principal destinatario el colombiano Villa. Por eso no sorprendió que a los 15 minutos, luego de un par de aproximaciones, abriera el marcador: Benedetto recibió sin marcas y alargó para Villa, que eludió fácil a Devecchi y definió para el 1 a 0 con arco libre.

Desde entonces Boca no perdió jamás el control del partido. Aldosivi no pudo reaccionar y se mostró impreciso, con Cauteruccio fastidiado por no recibir juego, Pisano de espaldas con Fabra y Rojo que lo absorbieron.

El "Xeneize " siguió siendo peligroso. Con libertades y espacios, pudo haber aumentado el marcador. Benedetto remató fuerte de media distancia y Devecchi sacó al córner. Luego, Villa ejecutó un tiro libre apenas elevado.

Recién a los 28' Aldosivi se aproximó con una subida y remate de Román a las manos de Rossi. Y siete minutos después tuvo la mejor chance con el colombiano Mosquera, que no había sido buscado por sus compañeros casi: recibió de Meli y tras una diagonal en velocidad remató a la ubicación de Rossi. El "70" parecía ser la llave más desequilibrante. Tras un cabezazo peligroso de Pulpo González a las manos de Devecchi, Cauteruccio desperdició un buen tiro libre, en unos minutos finales de la etapa donde Aldosivi se "enchufó" con el empuje de su gente.

Para el segundo tiempo Martín Palermo dispuso el ingreso de Tomás Martínez por Ríos. Pero Boca, casi sin despeinarse, llegó al segundo. A los 4' Campuzzano metió otra daga profunda para la defensa de Aldosivi. Villa corrió, dejó en el camino a López Quintana y cruzó su derechazo para el 2-0.



Entonces quedó la sensación de que el juego ya estaba finalizado. Palermo optó por el Tanque Silva a los 15' por Meli. Apenas un córner olímpico de Martínez que exigió a Rossi.

Y los de Battaglia, ya con un ritmo menor, tuvieron opciones con Benedetto y luego el ingresado Vázquez.

Al margen de las diferencias de equipo, aún con sus limitaciones Aldosivi nunca se rindió y tuvo su premio en el final con un gol de Cauteruccio, tras centro de Mosquera. Una tenue ilusión en tiempo adicionado que fue breve. Boca ganó bien y Aldosivi tuvo una exigencia que le permitirá crecer a futuro.

Síntesis

Aldosivi (1): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 2-Mario López Quintana, 19-Marcos Miers y 28-Fernando Román Villalba; 33-Leandro Maciel y 17-Marcelo Meli; 10-Matías Pisano, 22-Andrés Ríos y 70-Edwin Mosquera; 7-Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.



Cambios: ST inicio 5-Tomás Martínez por Ríos, 15' 9-Santiago Silva por Meli, 25' 23-Jonathan Zacaria por Pisano; 40' 14-Federico Milo por Miers y 18-Francisco Cerro por Maciel.



Boca Juniors (2): 1-Agustín Rossi; 17-Luis Advíncula, 24-Carlos Izquierdoz, 6-Marcos Rojo y 18-Frank Fabra; 8-Guillermo Fernández, 21-Jorman Campuzano y 23-Diego González; 10-Eduardo Salvio, 9-Darío Benedetto y 22-Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.



Cambios: ST 16' 36-Cristian Medina por Salvio; 31' 22-Luis Vazquez por Benedetto, 7-Exequiel Zeballos por Villa y 4-Nicolás Figal por Fernández; 14-Esteban Rolon por González.



Goles: PT 15' y ST 4' Sebastián Villa; ST 47' Martín Cauteruccio.



Amonestados: PT 36' Román (A).



Árbitro: Patricio Loustau.



Cancha: Estadio José María Minella.